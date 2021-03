Design com Lata: procuram-se novas formas de apresentar uma lata de conserva de peixe

O concurso Design com Lata, lançado pela Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), tem inscrições abertas até 9 de Abril. Subordinado ao tema “à descoberta do planeta oceano”, destina-se a todos os alunos do ensino superior e visa premiar abordagens criativas à perspectiva actual do “Planeta Oceano” em que vivemos, através do design de latas de conservas de peixe. As inscrições são gratuitas e as propostas devem ser submetidas através do site.

Os três melhores trabalhos serão premiados: o primeiro prémio é uma viagem a bordo do NRP Sagres e o segundo e terceiro lugares recebem a garantia da divulgação dos respectivos trabalhos nos meios de comunicação, bem como uma menção honrosa. Todas as propostas com reconhecimento do júri serão seleccionadas para uma exposição itinerante em várias cidades portuguesas.

A iniciativa pretende seleccionar propostas com uma forte componente inovadora e criativa para o design das latas de conserva de peixe. José Maria Freitas, presidente da ANICP, considera ser “necessário chamar a atenção do público mais jovem para o facto de as conservas serem inovação e até sofisticação, representando uma forma saudável e original de consumir peixe”, pode ler-se no comunicado do concurso.

O Design com Lata decorre no âmbito e em parceria com a Estrutura de Missão das Comemorações do V Centenário da Primeira Circum-Navegação (EMCFM). Os vencedores são anunciados a 22 de Abril de 2021.

Texto editado por Ana Maria Henriques