Que acto é a eutanásia?

Na fase intercalar, entre a votação parlamentar final da lei da eutanásia e a deliberação pelo Tribunal Constitucional sobre incertezas semânticas do seu conteúdo, levantadas pelo Presidente da República, o jurista André Lamas Leite fez teorizações, em dois artigos no PÚBLICO, apologéticas da constitucionalidade da lei. A brevidade de uma carta do leitor apenas permite algumas notas de leitura crítica. A questão de base é esta: como converter um estado subjectivo de “sofrimento físico e psíquico” duma pessoa que quer morrer numa avaliação “clínica” objectiva? Como medir, como ponderar? Como objectivar o subjectivo? Esse subjectivo em “doença grave e incurável” é avaliado por outras subjectividades, a dos clínicos avalistas. Mas qual a meta? Se a intenção do requerente é morrer reiteradamente, como poderá ser o clínico imparcial, não sugestionável, visto que não fez objecção de consciência? São duas, três, subjectividades somadas em interacção complexa, numa situação que não é de facto um “acto médico”, nem irá passar a ser, o que complica mais ainda a licitude do desfecho. E a Comissão de Avaliação, apenas avalia o processo, não o doente.

José Manuel Jara, Membro do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos

E o aeroporto de Beja?

Está criada a grande confusão quanto a um futuro aeroporto ou solução complementar ao presente. Sempre que é escolhida uma pretensa solução, os meses e meses passam, não se sai da cepa torta, os movimentos ambientalistas protestam, as questões à volta de (des)equilíbrios ambientais são uma constante num sentido ou em outro que seja. Já se falou na Ota, em Alcochete, no Montijo, volta a Alcochete e não passa disto... Entretanto, temos um aeroporto em Beja construído de raiz e que continua apenas a ouvir as moscas. Por que não uma solução Portela+Beja? Bastaria assegurar um eficiente sistema de transportes entre ambos, para que a situação se resolvesse. Por que não através da via férrea com mobilidade apta ao transporte de passageiros e não com velocidade de apeadeiro? Seria muito difícil pensar-se, antes de qualquer outra solução, no estudo da possível viabilidade desta alternativa? Cá para mim ganhava a Portela e o de Beja passava a ter a utilidade para que foi criado como infra-estrutura que é. E não tenho dúvidas: Assim ganharia também o país.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Aeroporto no Montijo

Fiquei satisfeito com o fim(?) do projecto Montijo porque a teimosia do governo e de alguns interesses instalados cansava já. Avancem com o novo aeroporto em Alcochete, faseadamente, com uma via-férrea a ligar Lisboa e o sul do país (Lisboa e Évora) e todos ganhamos com isso. Haja cabeças para pensar o futuro como a do Marquês de Pombal e a de Duarte Pacheco. Lisboa e arredores ficarão a ganhar com este chumbo que só pecou por tardio.

Manuel Alves, Lisboa

Rui Rio e o Montijo

Vem agora Rui Rio dizer que sim que votou contra, mas agora que há um novo projecto sobre o mesmíssimo problema já votará a favor da lei que retira o poder de veto aos municípios em questões ditas de interesse nacional. Cambalhotas. Como as que o primeiro-ministro dará, tantas quantas necessárias, para que o tal de aeroporto de Lisboa seja no Montijo. Terá de servir os interesses da Vinci.

Comecei a voar na TAP em 1971 com comissário de bordo. Lembro-me muito bem de quando recebemos os Boeing 747 e dos comentários do pessoal técnico: “se temos uma falha de potência à descolagem, lá vai o Santa Maria”. Não tínhamos, à altura, autorização de sobrevoo de vários países africanos. Contornávamos a costa de África até Luanda, fora de espaços aéreos nacionais. Descolávamos com largas dezenas de toneladas de combustível. Todas estas luminárias estão à espera que nada aconteça a Lisboa além dos incómodos causados pela poluição de gazes e ruído. Já velhote, espero não assistir à tragédia.

Depois, os defensores ilustres de um aeroporto dentro da cidade, das vantagens para o turista. Viajados como são, que dêem exemplos de aeroportos internacionais a menos de 40km do centro citadino. Façam isso. E como foi afectado o turismo em Nova Iorque, Montreal, Madrid, Paris, Londres, etc., etc.. Poderia nomear uns quantos que frequentei...

É para mim mais que óbvio que com as habilidades costumeiras o primeiro-ministro, agora coadjuvado por Rui Rio, fará a vontade aos investidores da Vinci. E teremos Montijo pela certa após a comédia.

Fernando Cardoso, Algés