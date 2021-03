Eu, burguês do teletrabalho, me confesso

Quando olhamos para a relação dos portugueses com Portugal, temos o pior de dois mundos. Somos um país com imensa gente dependente do Estado e somos um país com imensa gente desconfiada do Estado. Boa parte das pessoas, acumula. Ou seja, é ao mesmo tempo muito dependente – porque recebe do Estado o salário ou a reforma, ou porque é ele que assegura a sua saúde –, e também muito desconfiada – porque desconsidera a classe política, porque desvaloriza os deveres de cidadania, ou porque a sua solidariedade se limita ao círculo social mais próximo.