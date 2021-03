Polícia sueca investiga ataque à faca e não descarta “motivações terroristas”

A polícia sueca fez buscas no apartamento do homem que esfaqueou sete pessoas numa pequena localidade no sul do país, na quarta-feira.

As autoridades locais dizem que há pormenores na investigação que as levam a suspeitar de motivações terroristas – ou seja, que o atacante agiu motivado por questões políticas ou ideológicas, e não por motivos passionais ou de doença mental.

Ainda assim, a polícia disse que tudo aponta para que o homem tenha agido sozinho.

O atacante –​ um homem na casa dos 20 anos de idade – feriu sete pessoas em vários ataques com uma faca na cidade de Vetlanda, antes de ser baleado e detido pela polícia.

O atacante e as sete vítimas foram levados para o hospital, sendo que três inspiram mais cuidados.

A polícia não identificou em público o atacante e disse apenas que ele é conhecido por cometer pequenos delitos.

Em conferência de imprensa, Malena Grann, responsável regional da polícia sueca, disse que o ataque ocorreu em cinco localizações diferentes.

“Iniciámos uma investigação preliminar, mas há detalhes na investigação que nos fazem procurar potenciais motivações terroristas”, explicou a responsável.

Uma florista que falou com o jornal local Vetlanda-Posten descreveu o incidente: “Ouvimos um grito vindo da rua. Depois vimos um homem a entrar na loja, a dizer que tinha sido esfaqueado. O sangue escorria-lhe do ombro, por isso fomos buscar toalhas e aplicámos pressão na ferida”, recordou Asa Karlqvist, citada pela Reuters.