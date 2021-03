Covid-19: Bolsonaro diz que confinamento nunca resultou enquanto Brasil bate recorde de mortes

O número de mortes causadas pela covid-19 no Brasil está a bater recordes consecutivos esta semana. Na quarta-feira, o número de óbitos num só dia por milhão de habitantes superou o que foi registado nos EUA, o país mais atingido pela pandemia a nível mundial.

Morreram 1840 brasileiros na quarta-feira, o número mais elevado até ao momento desde o início da pandemia da covid-19. O recorde batido era apenas da véspera (1726) e a subida confirma as piores suspeitas das autoridades sanitárias – o Brasil está a enfrentar uma escalada no número de infecções e casos sem saber quando irá voltar a inflectir a curva de contágios.

A imprensa brasileira notava a ultrapassagem do número relativo de mortes no Brasil face aos EUA. As 1840 mortes no país sul-americano representam 6,3 por cada milhão de habitantes, enquanto nos EUA, que registaram 1924 óbitos, essa média fica em 5,8. Apesar de se manterem elevados, o número de infecções no país mais atingido pela pandemia está em fase descendente, ao contrário do que acontece no Brasil.

O professor da Universidade de Duke (EUA), Miguel Nicolelis, que aconselhou vários governos estaduais no combate à pandemia, prevê que nas próximas semanas o Brasil possa superar a marca de três mil mortes diárias e, numa entrevista ao El País Brasil, diz que deve ser decretado um confinamento a nível nacional. “Nós podemos ter a maior catástrofe humanitária do século XXI nas nossas mãos”, afirmou o especialista.

No entanto, não parece provável que as orientações de Brasília se alterem. O Presidente Jair Bolsonaro tem sido um dos líderes mundiais que mais tem negado a eficácia das medidas de isolamento da população para conter a propagação do vírus que, apesar da magnitude, desvalorizou em diversas ocasiões. Na quarta-feira, Bolsonaro garantiu que, no que depender dos seus poderes, não haverá mais nenhum confinamento, uma medida que, disse, “não deu certo em lugar nenhum do mundo”.

A rejeição de Bolsonaro às medidas de isolamento físico da população e encerramento dos estabelecimentos comerciais não-essenciais contraria as recomendações que têm sido feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que reúnem um consenso muito alargado de epidemiologistas e especialistas em saúde pública em todo o mundo.

Sem apoio do Governo federal, vários estados estão a adoptar novas medidas para tentar combater a propagação do vírus SARS-CoV-2 nos seus territórios. Entre eles está o mais populoso do país, São Paulo, onde o governador João Doria decretou um confinamento total até 19 de Março, com o encerramento de toda a actividade não-essencial. Em Minas Gerais também foram anunciadas medidas semelhantes para uma parte do estado, assim como no Ceará e Pernambuco, entre outros. No entanto, para além destas medidas, a enorme mortalidade nos hospitais das maiores cidades está a obrigar as autoridades a adoptar medidas para aumentar a capacidade para armazenar cadáveres. Em Recife e Porto Alegre, foram instalados contentores frigoríficos no exterior de hospitais para aliviar a pressão nas morgues.

A nova vaga da pandemia no Brasil é produto do alívio das restrições em várias partes do país na época das festividades de Natal e do Ano Novo, mas também da propagação de uma nova variante detectada pela primeira vez em Manaus, no Amazonas. Os estudos preliminares indicam que esta estirpe, que está a circular livremente no território brasileiro, é potencialmente mais contagiosa do que a regular.