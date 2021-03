Urbanismo suspenso em Almada por falta de revisão do Plano Director Municipal

Câmara esteve sem despachar pedidos de licenciamento nem de informação prévia sobre áreas urbanizáveis por decisão do Departamento de Urbanismo uma vez que falhou o prazo para rever o PDM. Entretanto, Governo vai alargar este limite até ao final do próximo ano.

Os processos de urbanismo no concelho de Almada estão quase parados, com a câmara municipal impedida de decidir sobre pedidos de licenciamentos e até de informação prévia devido à suspensão parcial de regras do Plano Director Municipal (PDM) de Almada relativas às áreas urbanizáveis.