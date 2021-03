O peso da obesidade para a nossa saúde

As pessoas com obesidade, se infectadas pelo coronavírus têm maior necessidade de tratamento hospitalar, de internamento nos cuidados intensivos e com uma maior probabilidade de morte.

A obesidade, uma doença crónica, complexa e multifactorial, é considerada a epidemia do século XXI. Segundo os dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2019, 16,9% da população adulta portuguesa tem obesidade e cerca de 60% tem excesso de peso (obesidade e pré-obesidade). A prevalência de obesidade na população adulta em Portugal, segundo dados da OCDE, é de 28,7%, o que coloca Portugal como o terceiro país europeu com maior prevalência de obesidade.

Se somarmos o impacto da pandemia de covid-19, a situação da obesidade fica ainda mais preocupante, pois houve um agravamento da sua prevalência. Existem dados que referem que 26,4% dos portugueses aumentaram de peso no período de contenção social em contexto de covid-19. Este aumento tem a ver com o sedentarismo, as escolhas alimentares e a constante disponibilidade alimentar durante o confinamento. Também os problemas económicos conduzem as pessoas a comprar alimentos mais baratos, processados, mais pobres nutricionalmente, menos saciantes, mais ricos energeticamente e com impacto nefasto na saúde.

A obesidade per se é uma doença grave, mas também é o factor promotor de mais de 200 outras doenças e mais de dez tipos de cancros. A título de exemplo, a obesidade está associada a doenças pulmonares, como asma ou apneia do sono; problemas cardiovasculares onde se incluem a hipertensão arterial e insuficiência cardíaca; doenças metabólicas como a diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia (aumento do colesterol e triglicerídeos). Pode ainda provocar alterações no sistema nervoso central e outros problemas gastrointestinais, dermatológicos ou ginecológicos. Todas estas alterações concorrem para uma diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade.

Por tudo isto, é tempo para agir e não adiar a resolução de um problema já de si muito grave.

Por outro lado, assistimos a um medo, um receio das pessoas com obesidade na procura de ajuda clínica junto dos profissionais de saúde, por medo de se exporem aos ambientes de saúde frequentados por outros doentes com múltiplas outras patologias, por medo da infecção pelo coronavírus. Este medo é transversal a múltiplas outras patologias o que fez com que um número grande de doentes não procurasse ajuda para solucionar os seus problemas de saúde. Não deve existir este receio já que as unidades de saúde reforçaram todas as medidas para garantir a segurança de todos.

Quem tem um problema de obesidade deve procurar ajuda junto dos profissionais de saúde com competências para o tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença que não é da exclusiva responsabilidade do próprio doente e deve ser tratada antes que progrida para estádios mais graves. O acto de adiar pode concorrer para um agravamento da situação clínica.

Que atitudes deve o doente com obesidade adoptar diariamente? A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade recomenda: