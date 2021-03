Leituras, desenhos, animais e outras paisagens: ideias para relaxar em família

CINEMA

6 a 14 de Março

Qual É a Minha Paisagem?

Maiores de 3 anos

Com lugares marcados no YouTube e no Facebook, a sala online do LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, antecipa (e celebra) a chegada da Primavera com uma série de oito pequenos filmes, alinhavados pelo Festival Play. O fio condutor é a paisagem que cada um vê da sua janela e que, nas suas diferenças, nos transporta para um mundo comum, lá fora. Em cartaz, com sessões ao sábado, às 18h30, e ao domingo, às 11h30, estão as curtas Um Pouco Perdido, O Sonho de Sam, A Armadilha de Trolls, Cinco Minutos para Nadar, Jonas e o Mar, A Ostra, Wander e Eléctrico 28 - O 28. A entrada é livre.

MÚSICA

7 de Março

Entrudo o Vento Levou

Neste concerto para famílias, da autoria do tenor Mário João Alves e com direcção musical do pianista João Paulo Santos, parte-se d’As Canções do Mr. Bleu, de Manuel Rosenthal, para ir ao encontro de duas irmãs que, vendo a quinta onde moram virada do avesso por causa de uma tempestade, resolvem arregaçar as mangas e pôr as coisas no seu lugar. Tudo fica limpo e arrumado, excepto a resposta a uma pergunta, que permanece no ar: “Será que é melhor assim ou… vamos despentear tudo outra vez?” A dar voz às personagens estão as sopranos Cecília Rodrigues e Paulina Sá Machado. Às 16h, no canal YouTube do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, com entrada livre.

7 de Março

Bebéthoven

Dos 3 meses aos 6 anos

Um Primeiro Concerto inspirado em Beethoven, onde histórias sobre o compositor se harmonizam com a sua música, “com a leveza e o tom divertido adequado à idade dos ouvintes”, sublinha o Serviço Educativo da Casa da Música do Porto. A direcção artística é de António Miguel Teixeira, que também é intérprete, ao lado de Flávio Aldo, Joana Pereira e Duarte Cardoso. Domingo, às 11h, na sala digital da casa.

TEATRO

6 a 21 de Março

Plano Comensal de Leitura

Maiores de 12 anos

“Imaginemos cada sala de refeições, cada sala de estar e cada sala de aula como um ambicioso teatro nacional.” O desafio é lançado por Marta Bernardes, que leva à cena a importância que a arte no geral e o teatro em particular têm nas nossas vidas. A inspiração vem da novela Vamos Comprar Um Poeta, de Afonso Cruz, e materializa-se com “sentido de humor e de amor”, a pensar no que cada um “pode, consegue ou quer fazer”, e de foco apontado à beleza das ideias. No elenco estão Vanda R. Rodrigues, Catarina Carvalho Gomes, Ricardo Vaz Trindade e Ivo Romeu Bastos. A peça é transmitida online, na Sala Virtual do Teatro São Luiz, em Lisboa, sábados e domingos, às 14h (disponível até às 19h). O bilhete custa 3€.

CIRCO

6 de Março

Circo Dallas e Circo Chen

Maiores de 3 anos

Antecipando as comemorações do Dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de Março, a Câmara Municipal de Palmela leva a magia do circo a cada casa. A tenda está montada no Cine-Teatro S. João e é daí que é transmitido o espectáculo das companhias Dallas e Chen, com uma hora de malabarismos, humor, ventriloquismo e, claro, palhaços. O encontro está marcado para as 17h, no canal Vimeo, e faz parte do programa da nova plataforma cultural Mural 18.

LEITURAS

8 a 12 de Março

Semana da Leitura

Numa iniciativa da Rede de Bibliotecas de Tavira, em articulação com o Plano Nacional de Leitura e a comunidade escolar, a 15.ª Semana da Leitura é folheada online, de acordo com as normas em vigor. Mantendo a palavra da “leitura como elemento estruturante e agregador”, o programa prevê uma Galeria de Autores – com um vídeo da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos que recorda edições anteriores e pequenos textos a circular em autocarros –, as leituras Tavira a Ler na Rádio Gilão, o espaço de partilha e reflexão Põe-te a Ler e, a fechar o capítulo, a actividade A Quatro Mãos, que contará com a participação de crianças das escolas locais do 1.º ciclo.

ACTIVIDADES

6 de Março a 1 de Abril

Frame a Frame pela Colecção Berardo

Dos 7 aos 12 anos

O Serviço Educativo do Museu Colecção Berardo, em Lisboa, convida jovens e famílias a dar uma volta pelo acervo do museu, visitando Frame a Frame os vários movimentos artísticos presentes nas obras ali expostas. A actividade é gratuita e decorre nos canais digitais da instituição (site e redes sociais), aos sábados – excepção feita à última sessão, agendada para quinta, 1 de Abril. As honras de abertura vão para o cubismo e o dadaísmo. Seguem-se os programas dedicados ao construtivismo e neoplasticismo (dia 13), ao surrealismo e abstraccionismo (dia 20), ao informalismo e pop art (dia 27) e, por último, ao minimalismo (1 de Abril).

DESENHO

Segunda-feira

Desenhar - A Partir de Fragmentos

A reboque da exposição Mais Nada se Move em Cima do Papel, patente no Centro de Artes de Águeda (CAA) e com uma versão virtual aqui, desafiam-se os mais novos a dar largas à imaginação e a vestir o fato de artistas plásticos, criando obras inspiradas em peças de autores presentes na mostra. Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, Julião Sarmento, Júlio Pomar e Rui Chafes são alguns dos nomes representados. O ponto de partida para esta actividade são os “fragmentos visuais” divulgados em vídeo, que trazem também orientações para ajudar os pequenos na tarefa. Com o trabalho concluído, é incentivada a partilha com o CAA (caa.educativo@cm-agueda.pt), para posterior divulgação nas redes sociais. Todas as segundas, às 19h30.

Sábado e domingo durante o confinamento

Fungagá das Artes

Maiores de 5 anos

O MNAC - Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, convida miúdos e graúdos para aulas de desenho online, com os professores Nelson Ferreira (que, entre outros créditos no currículo, é responsável pela formação de artistas da Walt Disney) e António Faria (cujo portfólio conta com distinções da Bienal Arte Olímpia de Tóquio). Desenhar animais a partir de números e de letras, com impressões digitais ou com a mão que nunca usamos, ou visitar a arte do desenho nos discos de vinil, são algumas das actividades propostas. Integrados no programa Dilemas Quotidianos, os cursos são gratuitos e decorrem ao sábado e ao domingo, sempre às 11h, em directo a partir do canal YouTube. A participação nos dois cursos dá direito a uma visita presencial gratuita, quando as portas do museu reabrirem.

VISITAS

Em permanência

O Outro Lado do Oceanário de Lisboa

Rotinas diárias dos “moradores”, testemunhos e curiosidades dos bastidores são algumas das janelas abertas nas visitas virtuais ao Outro Lado do Oceanário. É esse o nome da iniciativa que não só dá a conhecer as dinâmicas do quotidiano no aquário, normalmente reservadas aos cuidadores de serviço, como também permite o apoio ao trabalho ali desenvolvido, no âmbito da educação e da conservação do oceano. São quatro as visitas, com ligação directa a casa: Raias e Tubarões, Pinguins, Lontras e Florestas Submersas. Cada “mergulho” custa 20€ e dá direito, por exemplo, a almoçar com as lontras, assistir aos “cuidados diários” da exposição submersa naquele que é “o maior nature aquarium do mundo” ou espreitar uma refeição dos tubarões. A entrada é feita em www.oceanario.pt.