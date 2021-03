Filipe submetido com sucesso a uma intervenção ao coração

O príncipe Filipe, 99 anos, marido de Isabel II, passou por um procedimento bem-sucedido a uma doença cardíaca preexistente na quarta-feira, disse o Palácio de Buckingham em comunicado nesta quinta-feira.

O duque de Edimburgo foi internado no hospital a 16 de Fevereiro depois de se ter sentido mal, para receber tratamento a uma infecção não especificada, mas que não está relacionada com a covid-19. Na segunda-feira, foi transferido para um hospital no centro de Londres, com a intenção de fazer exames ao coração e continuar a ser tratado a uma infecção, justificou na altura Buckingham.

“O duque de Edimburgo foi ontem submetido a um bem-sucedido procedimento a uma doença cardíaca preexistente no Hospital St Bartholomew”, disse o palácio, usando o título formal de Filipe. “Sua Alteza Real permanecerá no hospital para tratamento, descanso e recuperação por vários dias”, acresscentou o comunicado.

Desde que deu entrada no hospital que a rainha, de 94 anos, ainda não o visitou, permanecendo no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde o casal esteve durante a pandemia do coronavírus. Na semana passada, Isabel II continuou a cumprir as suas obrigações oficiais por vídeo. A rainha e o marido já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, assim como Carlos, o primeiro na linha de sucessão, e a mulher Camila.

Philip, nascido na Grécia, completará 100 anos em Junho, já precisou de tratamento hospitalar várias vezes na última década devido à recorrência de uma infecção na bexiga. No Natal de 2011, foi operado para limpar uma artéria do coração que estava bloqueada, depois de ter sido levado com urgência para o hospital com dores no peito.