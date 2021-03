Dolly Parton provou do seu próprio remédio

No meio do cepticismo com que uma parte da população norte-americana continua a olhar para a vacina contra a covid-19, políticos e celebridades proeminentes recebem a injecção publicamente para encorajar outros a fazer o mesmo.

A melodia é familiar, mas as palavras foram escritas no momento: “Vacina, vacina, vacina vacina. Estou implorando para, por favor, não hesitar” — numa referência a um dos seus sucessos, Jolene — a lenda da música country e filantropa Dolly Parton, estava no Tennessee para receber a vacina Moderna que ajudou a financiar, nesta terça-feira, e apelava assim a que outros seguissem o seu exemplo.

No meio do cepticismo com que parte da população norte-americana continua a olhar para a vacina contra a covid-19, políticos e celebridades proeminentes recebem a injecção publicamente para encorajar outros a fazerem o mesmo. Em Fevereiro, a cantora disse ao USA Today que iria esperar pela sua vez para ser vacinada.

E o dia chegou. Para a receber estava Naji Abumrad, um médico e professor de cirurgia, que conheceu Dolly Parton depois de a cantora ter tido um pequeno acidente de carro em 2013. O ano passado, Parton ​visitou o Vanderbilt University Medical Center e doou um milhão de dólares (cerca de 830 mil euros) à Vanderbilt, ajudando assim a financiar a investigação da vacina contra o coronavírus.

“O trabalho dela tornou possível agilizar a ciência por trás dos testes”, confirmou Abumrad ao The Washington Post. “Sem dúvida, o seu financiamento fez com que a pesquisa da vacina fosse dez vezes mais rápida do que seria sem ela.” Parton desvalorizou o financiamento e declarou ao USA Today que estava a receber mais crédito do que o que merecia. “Mas estou muito feliz por contribuir e ser uma pequena parte, por plantar uma semente que cresceria e se tornaria algo maior”, acrescentou.

Para receber a vacina, Dolly Parton usou um vestido com mangas abertas na zona dos ombros — elogiado por Hillary Clinton na sua conta de Instagram e não precisando assim de se despir —; e colocou uma máscara quando Abumrad entrou. “Somos amigos desde sempre e pensei que era apropriado que fosse o doutor a dar-me hoje a vacina”, disse Parton, acrescentando a rir que esperava que o médico tivesse praticado. Enquanto Abumrad dava a injecção, Parton disse na brincadeira que “não demorou tanto como para filmar 9 às 5”, numa referência ao filme de 1980.