Os bons médicos são mais parecidos com o Dr. Google

Querida filha,

A tia B. teve uma tirada tão genial que não podia deixar de a usar para uma das nossas cartas. Estávamos a falar acerca daquelas consultas médicas, virtuais ou presenciais, em que o médico não valoriza nada do que lhe dizemos, e desabafou: “Pelo menos o Dr. Google ouve-nos.” E eu acrescentei: “E não põem a nossa palavra em causa, nem assume uma atitude sobranceira do género: ‘Que formação académica é que a senhora tem para ter o desplante de somar 2 + 2 e concluir que são 4?’”. Soube-nos bem, e que não nos venham cobrar o desabafo lembrando-nos que esses são os maus médicos, ou os que mesmo antes da pandemia sofriam de burnout, porque isso estamos fartas de saber.

Os bons médicos, e felizmente conhecemos também tantos, são mais parecidos com o Dr. Google: respondem às nossas perguntas, permitem-nos formular hipóteses, respeitam que já vivemos há tempo suficiente com o nosso próprio corpo para percebermos quando não estamos bem, mesmo que uma análise qualquer possa dizer o contrário. E, sobretudo, não perderam a curiosidade, querem perceber, querem saber mais, e estão dispostos a fazer essa viagem com os principais interessados: os doentes que têm à frente.

É claro que, por esta altura, estás a pensar na mesma pessoa do que eu: o Dr. Henrique Malta Macedo. Tenho saudades dele.

Querida mãe,

Oh, que saudades do Dr. Malta Macedo que tem todas as qualidades do Dr. House sem os seus defeitos!

Admito que seja muito irritante ter estudado tantos anos para depois receber um paciente que já traz três diagnósticos feitos e que, ainda por cima, quando chegar a altura de cumprir com o tratamento prescrito vai falhar mas, tem toda a razão, não há nada pior do que um médico que não ouve e nem disfarça o seu cepticismo quando descrevemos os efeitos secundários de um medicamento ou introduzimos uma hipótese de diagnóstico (ainda que remota). O que esses médicos ainda não perceberam — e esse conhecimento podiam ir facilmente colhê-lo à Pedagogia — é que quanto mais envolvido o paciente se sentir em todo o processo, mais provável será que cumpra com o tratamento e/ou as suas recomendações.

Quanto ao Dr. Google, eu sou uma ‘paciente assídua’, mas depois de muitas experiências em crise de hipocondria, estou preparada para partilhar consigo, minha querida mãe, três regras de ouro que nunca deve esquecer.

NUNCA (mas nunca) consulte o Dr. Google depois das nove da noite. Efeitos secundários assegurados: insónia, aumento de ansiedade, taquicardias, etc.. Não escreva no motor de busca o seu medo! Só os sintomas. Escrever “Dor no pé será aneurisma?”, não vai dar bom resultado. Só conta a informação de sites muito credíveis. E, mesmo assim, é preciso que encontre três ou quatro a dizer a mesma coisa.

Boa consulta!

