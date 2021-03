Alexandra Prado Coelho vence Prémio David Lopes Ramos e dedica-o aos restaurantes de Portugal

A par dos melhores vinhos, restaurantes e enoturismos, a revista Grandes Escolhas distingiu também Anselmo Mendes com o prémio de carreira, Manuel Lobo como Enólogo do Ano e Domingos Soares Franco como Enólogo Vinhos Generosos.

Desta vez não houve o aplauso da grande plateia que costuma juntar a comunidade do vinho e da gastronomia, mas nem assim a revista Grandes Escolhas deixou de distinguir aqueles que, no seu entender, mais se destacaram ao longo do difícil ano de 2020. Mesmo assim, houve cerimónia e alguma pompa, com transmissão em streaming ao final da tarde de quinta-feira, a partir do Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa.

A especialidade da revista são os vinhos, mas, em tempo de celebrar 31 anos de PÚBLICO, permitam-nos destacar a prata da casa. Alexandra Prado Coelho, jornalista fundadora do jornal, recebeu o Prémio David Lopes Ramos, que honra a figura ímpar do saudoso crítico do PÚBLICO, que morreu a 29 de Abril de 2011. A revista destaca a importância dos trabalhos de Alexandra Prado Coelho na informação e divulgação de temas relacionados com a alimentação e as suas conexões com a saúde, alterações climáticas e modos de vida, num ano particularmente difícil, em que os restaurantes e chefs tiveram paragens forçadas.

Foto Anselmo Mendes, prémio Carreira Senhor do Vinho

“Quando o PÚBLICO perdeu o David, perdeu uma grande referência. Eu dei continuidade [ao trabalho dele], assim como vários colaboradores do jornal, mas de uma maneira diferente. O David tinha um conhecimento muito profundo sobre a gastronomia, era uma autoridade na área. O que eu faço é divulgar e ligar as diferentes áreas da gastronomia e da alimentação. Trazer a cultura, a economia, a agricultura, a ciência, a saúde, e tentar fazer ligações entre isto tudo. Porque a comida é mais do que chefs e restaurantes, faz parte da nossa vida de várias maneiras”, comenta Alexandra Prado Coelho. E acrescenta: “O curioso aqui é que alguém do PÚBLICO recebe um prémio que homenageia uma figura do PÚBLICO. Mostra a continuidade da aposta e a convicção do jornal de que este não é um assunto menor.”

No curto discurso que fez no momento em que recebeu o prémio, a jornalista dedicou-o “aos restaurantes portugueses": “Espero que todos em breve possam abrir as portas.”

Ainda na área da gastronomia, a revista consagrou os restaurantes Toca da Raposa, no Douro (Cozinha Tradicional) e Narcissus Fernandesii (Marmoris Hotel, Vila Viçosa) como restaurantes do ano, e ainda o JNcQUOI Ásia, em Lisboa (Cozinha do Mundo), enquanto Fernando Ruas, do Rei dos Leitões, na Mealhada, foi considerado o Sommelier do Ano.

No que aos vinhos diz respeito, os provadores da Grandes Escolhas consagraram o Murganheira Vintage Távora Varosa Branco 2011 como o melhor espumante e o Guru NM Douro como melhor branco, enquanto o Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada 2015 recebeu o troféu para o melhor tinto e o Sandeman Porto Vintage 2018 para o melhor fortificado. Os quatro integram naturalmente a lista do top 30 dos vinhos lançados em 2020, onde constam produtos de todas as regiões, com destaque para o Douro (dez, incluindo três Porto) e Alentejo (seis).

A Grandes Escolhas destaca também todos os anos um conjunto de profissionais, empresas, produtores e instituições. São os 20 Troféus Grandes Escolhas que reconhecem o trabalho de excelência desenvolvidos na área dos vinhos e da gastronomia, em 2020 realizado em condições tão adversas e desafiantes. Neles se integram personalidades como os enólogos Anselmo Mendes (Carreira Senhor Vinho), Domingos Soares Franco (Enólogo Vinhos Generosos) e Manuel Lobo (Enólogo do Ano), com troféus que distinguem desde o Produtor Revelação (Taboadella) ao Enoturismo do Ano (WOW – World of Wine), passando pela Enoteca do Ano (17.56, da Real Companhia Velha), Garrafeira do Ano (Wines 9297) ou Empresa do Ano (Falua).

Para além da atribuição dos troféus, a cerimónia contou ainda com um painel de debate e análise sobre os desafios que o futuro coloca ao universo dos vinhos onde, além do director da revista, Luís Lopes, marcaram presença os presidentes do IVV, Bernardo Gouvêa, da CVR Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro e da ViniPortugal, Frederico Falcão.