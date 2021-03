Altice propõe 80% do vencimento a trabalhadores com 55 anos e 15 de casa

O plano de pré-reformas que a Altice (dona da Meo) anunciou na quarta-feira para os trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos estabelece que só poderão candidatar-se aqueles que tiverem mais de 15 anos de casa cumpridos até 30 de Abril.

Segundo a informação recolhida pelo PÚBLICO, a proposta para estes trabalhadores passa por garantir 80% do vencimento-base e diuturnidades, acrescidos de 40% de outras rubricas remuneratórias que possam existir, como a isenção de horário de trabalho, por exemplo.

A empresa garante ainda a quem aderir ao programa que o plano de saúde continua válido, “para quem deles beneficia” e que, no caso do plano de comunicações, quem sair em pré-reforma mantém “os benefícios telefónicos aplicáveis, a cada momento, ao seu caso particular”.

Para as rescisões negociadas ou rescisões por mútuo acordo, que a empresa também está a lançar em paralelo, não há limite de idade.

As inscrições para este plano de saídas (a segunda fase do Plano Pessoa, depois de uma primeira, em 2019, ter levado à saída de 800 pessoas, apesar de as manifestações de interesse terem superado as 2000) terminam a 15 de Março de 2021.

A adesão “não é vinculativa e está sujeita validação superior”, pelo que após a manifestação de interesse, “será analisada superiormente”, sendo-lhes depois comunicada “a decisão final da empresa”.

Numa comunicação interna, a empresa chama a esta iniciativa um “Plano Organizacional Integrado de saídas voluntárias” destinado a “garantir a sustentabilidade da Altice Portugal num mercado concorrencial cada vez mais agressivo, dinâmico, imprevisível e com clientes mais exigentes”.

Essa sustentabilidade apenas será possível “com uma estrutura cada vez mais ágil e flexível”, refere a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

Em entrevista ao Diário de Notícias (DN), o administrador da Altice com o pelouro dos Recursos Humanos, João Zúquete, disse esperar que este acordo se possa traduzir numa saída de duas mil pessoas, “de um total de perto de oito mil directos e quase 20 mil indirectos”.

“Se compararmos o número de colaboradores directos da Altice Portugal com os operadores concorrentes, estamos a falar de discrepâncias relevantes: a Altice Portugal tem cerca de oito mil, ou seja, o dobro dos nossos concorrentes somados”, afirmou.

O gestor apontou o dedo à actuação dos reguladores Anacom e Autoridade da Concorrência, considerando que a sua actuação penaliza o investimento e a actividade da empresa. “A responsabilidade desta reorganização deve ser imputada à Anacom e à AdC”, afirmou Zúquete ao DN.