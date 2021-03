Rúben Amorim renova com o Sporting até 2024

Rúben Amorim renovou contrato com o Sporting até 2024. O acordo foi oficializado nesta quinta-feira e prolonga por mais um ano o vínculo com o técnico, cerca de um ano depois de Amorim ter sido apresentado como treinador dos “leões”. O Sporting não divulgou mais dados sobre a renovação, mas este novo contrato deverá prever um aumento substancial de ordenado para o treinador, bem como o aumento da cláusula de rescisão para 30 milhões de euros, o triplo do que os “leões” aceitaram pagar ao Sp. Braga para poderem contar com Amorim.

Este novo contrato é uma demonstração total de confiança no trabalho que Amorim tem feito desde que chegou ao Sporting durante a época passada e durante a presente época. Sob o comando de Amorim, o Sporting é líder da I Liga com 21 jornadas disputadas, ainda sem ter sofrido qualquer derrota e com grande vantagem sobre os rivais - nove para o Sp. Braga, dez para o FC Porto e 13 para o Benfica.

“Temos mais certezas e sabemos melhor o caminho que temos de percorrer. Temos muito para fazer, daí assinar por mais anos. Temos muito para ganhar e muito para fazer. O nosso caminho passa por títulos, mas também por algo muito maior. Estou muito feliz, sinto-me em casa e é um enorme orgulho estar ligado a um clube como o Sporting”, declarou o jovem treinador citado pelo sítio oficial do clube.

Frederico Varandas, o presidente “leonino”, também vincou esta renovação como um sinal para o futuro do futebol sportinguista e que não é apenas uma reacção à liderança do campeonato: “ O que nos fez estar aqui há um ano a assinar contrato com este treinador e com esta equipa técnica são exactamente as mesmas razões que nos levam a redobrar a confiança nessas mesmas pessoas. Rúben Amorim é um treinador brilhante e leal e é um homem com princípios.”