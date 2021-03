Qualificação tranquila para Dongmo e feliz para Machado

Auriol Dongmo qualificou-se sem qualquer problema para a final do peso feminino nos Europeus de atletismo de pista coberta, que se estão a realizar em Torun, na Polónia. A lançadora portuguesa chegou à qualificação logo ao segundo ensaio, com 18,55m, a quarta melhor marca do dia (fez 17,78m no primeiro), numa qualificação em que sete das oito finalistas tiveram lançamentos acima da marca pedida (18,40m), quatro delas com novos máximos pessoais (Maria Toimil bateu mesmo o recorde de Espanha, com 18,64m), o que indicia um bom concurso na final desta sexta-feira.

Na sua estreia internacional por Portugal, a atleta de 30 anos que nasceu nos Camarões, já com vários títulos africanos no currículo, é a grande favorita para a final destes Europeus, ela que é a líder mundial do ano, com um magnífico recorde nacional de 19,65m. A principal concorrência da portuguesa será da alemã Christina Schwanitz, uma antiga campeã mundial e europeia, que nos seus melhores tempos, lançava acima dos 20 metros – Schwanitz foi a melhor da qualificação, com 18,86m logo no primeiro lançamento.

A outra qualificada portuguesa do primeiro dia destes Europeus polacos foi Mariana Machado nos 3000m. A atleta portuguesa correu na segunda série e fez um novo recorde pessoal (8m59,39s), mas só conseguiu a qualificação por repescagem após a desqualificação da eslovena Marusa Srimsek, que tinha vencido a série onde estava a fundista bracarense. De fora da final ficaram os três portugueses que correram nas séries dos 1500m, Isaac Nader, Nuno Pereira e José Carlos Pinto.