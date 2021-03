Rúben Amorim: “Para me mandarem embora, têm de pagar mais”

Rúben Amorim falou da renovação de contrato com o Sporting e fez um pequeno balanço de um ano com técnico dos “leões”.

Foi a 6 de Março de 2020 que Frederico Varandas apresentou Rúben Amorim como novo treinador dos “leões”, que, na altura, era o quarto técnico da época, e com um preço que parecia excessivo (10 milhões), que nem o próprio Amorim acreditava que alguém pagasse por ele. Praticamente um ano depois, esse contrato que era válido até 2023 passou a ser válido até 2024, com o novo vínculo a ser anunciado pouco antes da conferência de imprensa de Amorim para antecipar o jogo com o Santa Clara. E, claro que esse foi o assunto principal da conversa com os jornalistas.

“Porquê agora? Ambas as partes quiseram prolongar o contrato, estávamos os dois contentes. Para me mandarem embora, agora têm de pagar um bocadinho mais. Não interessam os supostos interessados, esta renovação é um motivo de confiança, se não ganharmos ao Santa Clara, tudo pode mudar”, referiu Amorim.

E como tem sido este ano de Sporting? Amorim foi curto a fazer o balanço, preferindo alongar-se no que ainda há para fazer. “Foi muito o que é o futebol, com altos e baixos, com muito trabalho, e ainda há muito para fazer, estamos no começo, ainda não conquistamos muita coisa, é continuar”, assinalou Amorim, referindo que não estava entre as suas expectativas falhar o terceiro lugar na época passada, sabendo que era difícil fazer “uma revolução” logo no início.

“Era um cenário difícil de imaginar, sabendo que era difícil fazer uma revolução desde o primeiro momento. Não imaginaria que não conseguíssemos o terceiro lugar na época passada… Estamos num bom momento, mas pode mudar, há que ter sempre na cabeça, e jogo a jogo. O nosso objectivo passa por ganhar jogos, elevar a formação, e ganhar títulos. Aumentou-se a duração do contrato, mas não muda aquilo que temos de fazer. Jogo a jogo, é mais fácil lidar com o que estamos a fazer”, disse.

A renovação surge numa altura em que o Sporting é líder isolado e invicto do campeonato, com uma vantagem considerável sobre os rivais, mas Amorim garante que a sua equipa continua focada na estratégia do “jogo a jogo”, sem pensar em objectivos maiores, até porque o jogo do Dragão, na opinião do treinador, não foi muito conseguido: “Mantemos a vantagem para o FC Porto, mas não fizemos uma grande exibição, tivemos bons momentos. Sabemos que, se começarem a contagem decrescente, a ansiedade vai aumentar. Na semana passada perdemos um ponto para o segundo, mas os jogadores trabalharam bem esta semana e vamos estar prontos.”