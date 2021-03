FC Porto venceu o Elverum na Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto venceu nesta quinta-feira o Elverum, da Noruega, por 38-31, na 14.ª e última jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol e no primeiro jogo da equipa após a morte do guarda-redes Alfredo Quintana.

Numa partida disputada num contexto emocional, o FC Porto dominou e impôs-se com naturalidade a um adversário inferior e que só nos instantes iniciais conseguiu bater o pé aos campeões nacionais.

Último classificado deste grupo, com cinco pontos, o Elverum esteve a ganhar por 3-2, aproveitando a pouca agressividade defensiva de uma equipa portista que entrou abatida e sem a intensidade habitual.

Mitrevski foi o guarda-redes, ele que dividia com Quintana a guarda da baliza do FC Porto, e o macedónio acabou por ser um dos melhores em campo, graças a um punhado de boas defesas que contribuíram para manter o Elverum longe da luta pelo triunfo.

O guardião do Elverum, Thosten Fries, também esteve em bom plano no primeiro tempo e foi em boa parte devido a ele que a equipa norueguesa conseguiu equilibrar o jogo e dar a sensação de que podia discutir o resultado, o que foi, porém, desmentido até ao intervalo por um FC Porto que, pouco a pouco e de modo seguro, impôs o seu poderio.

O domínio portistas acentuou-se no segundo tempo, com o pivot Viktor Iturriza e o ponta direita António Areias imparáveis na finalização e Mitrevski a transmitir segurança, e o Elverum ficou para trás no marcador, incapaz de se opor à maior qualidade individual e também colectiva dos “dragões”.

O treinador portista aproveitou então a vantagem no marcador para rodar vários jogadores e um deles foi o guarda-redes Diogo Marques, que tem 16 anos (faz 17 no dia 17 deste mês), que substituiu Mitrevski aos 26,49 minutos, com o jogo mais do que decidido a favor do FC Porto e, emocionado, não conteve as lágrimas logo após o final.

Os “dragões”, que actuaram na condição de visitantes devido às condicionantes causadas pela pandemia da covid-19, vão defrontar nos oitavos-de-final os dinamarqueses do Aalborg, quartos no grupo A.