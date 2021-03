Caso dos emails do Benfica volta a tribunal. O que está em causa neste novo processo?

O caso dos emails voltará novamente a tribunal a 17 de Março, dia em que tem início a fase de instrução do processo que analisa a divulgação de correspondência electrónica do SL Benfica. A informação foi confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte do processo. Há cerca de um ano, o Ministério Público (MP) acusou Francisco J. Marques, director de comunicação dos “dragões”, Diogo Faria, comentador do FC Porto, e Júlio Magalhães, ex-director do Porto Canal, de um total de 24 crimes relacionados com a revelação dos emails das “águias”.

No Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), a que o PÚBLICO teve acesso, a defesa dos três arguidos, a cabo da CCSM, alega que os visados na publicação ilícita de correspondência – em que se inclui o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira – não apresentaram queixa sobre o caso, ou fizeram-no “além do prazo legal para o efeito”.

Os arguidos e a acusação Francisco J. Marques: 3 crimes de violação de correspondência e comunicações; 3 crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações agravados; 1 crime de acesso indevido; 5 crimes de ofensa a pessoa colectiva agravados; 1 crime de ofensa à pessoa colectiva agravado Diogo Faria: 1 crime de violação de correspondência ou de telecomunicações; 1 crime de acesso indevido; 1 crime de ofensa à pessoa colectiva agravado Júlio Magalhães: 3 crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações agravados; 5 crimes de ofensa a pessoa colectiva agravados

Francisco J. Marques e Diogo Faria, funcionários da comunicação do FC Porto, são acusados de crimes de acesso indevido. A defesa escuda-se no facto de os emails terem chegado anonimamente aos responsáveis portistas, alegando que a tomada de conhecimento de dados pessoais inerentes à análises dos emails – como moradas, dados clínicos e contratos – não é punível por lei, tendo em conta que os arguidos não cometeram um “acesso ilegítimo a dados pessoais”. A defesa faz ainda referência ao facto de o MP não imputar aos arguidos qualquer crime associado à obtenção dos emails.

“O que o os arguidos fizeram foi dar a conhecer publicamente o conteúdo de correspondência electrónica reveladora de factos susceptíveis de merecer censura criminal, disciplinar, desportiva e ético-social assacável aos Assistentes [Benfica] e aos indivíduos que no interesse deles actuaram, devendo, consequentemente, esse exercício qualificar-se como juridicamente legítimo e lícito”, resume a defesa, pedindo a não pronunciação dos arguidos e consequentemente arquivamento do processo.

Como surgiu este caso?

Convém talvez relembrar que este processo é separado do que opõe directamente o FC Porto ao Benfica. A disputa entre os dois clubes começou em Abril de 2017, quando Francisco J. Marques divulgou em directo no Porto Canal correspondência electrónica trocada entre dirigentes benfiquistas. Garantindo desde o primeiro momento que recebeu os emails de forma anónima e sem qualquer contrapartida, o director de comunicação do FC Porto apontava uma série de ilícitos alegadamente cometidos pelo emblema da Luz, numa divulgação que ocorreu em 20 programas semanais.

Como consequência, o Benfica moveu contra os “dragões” um processo cível em que exigia uma indemnização de 17,7 milhões de euros. O FC Porto seria condenado a pagar uma indemnização de dois milhões de euros, decisão que mereceu recurso.

Numa outra acusação particular, o Benfica – SAD e clube – acusou mais de uma dezena de responsáveis “azuis e brancos”. A grande maioria, grupo em que se inclui o presidente Pinto da Costa, bem como os responsáveis Adelino Caldeira e Fernando Gomes, não foram acusados neste processo. A acusação recaiu em J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães. Agora, o tribunal decidirá se esta acusação seguirá para julgamento e em que moldes.

Defesa relembra interesse público

Esclarecida a proveniência do caso, regressemos agora às alegações da defesa. Apesar de serem casos diferentes, a defesa dos “dragões” cruza alguns argumentos usados no processo cível. Um destes é o interesse público das revelações feitas no Porto Canal. A adesão da imprensa às revelações feitas é, segundo o FC Porto, prova de que o conteúdo dos emails “assume o maior relevo público”, considera a defesa, relembrando que este foi o “verdadeiro mote para a repercussão pública e mediática que o tema assumiu”.

Relativamente ao crime de ofensa colectiva que recai sobre o director de comunicação do FC Porto, a defesa considera que as declarações feitas foram “juízos de valor e opiniões”, vincando as notícias feitas ao longo dos anos por órgãos de comunicação social sobre suspeitas relativas ao clube da Luz.

“Note-se que os juízos assim formulados, além de indubitavelmente reputados como fundados, ao menos pelo arguido Francisco J. Marques, em face do concreto desenrolar dos acontecimentos, assentam em acções próprias dos assistentes, que há muito vinham empobrecendo a sua imagem externa de idoneidade e credibilidade”, pode ler-se no RAI.

Os emails no Porto Canal constituem, por isso, um “substrato factual sério, forte e suficiente” para as opiniões exprimidas por J. Marques, alega a defesa, recordando o processo aberto às divulgações do director de comunicação. “É a maior evidência da bondade daquelas suas conclusões. Ou, ao menos, a evidência de que o arguido tinha razões para, em boa-fé, reputar tudo quanto divulgou e tudo quanto concluiu como verdadeiro”, resumem os advogados.

É ainda vincado o facto de ter sido apenas divulgada uma “ínfima parte” dos cerca de 20 gigabytes de informação recebidos por Francisco J. Marques, com a defesa a dizer que o princípio que norteou a selecção de informação foi precisamente "o do interesse público da informação”, tendo por base "situações ou comportamentos” do Benfica “que indiciassem a prática de crimes e/ou outros comportamentos à margem da lei ou da ética desportiva”.

Foto Diogo Faria, comentador do FC Porto, também é arguido no caso

Benfica não tem legitimidade para queixa, diz defesa

É ainda contestada a acusação pelos crimes de violação de correspondência ou telecomunicações imputados aos três arguidos. Os advogados dos “dragões” alegam que dois queixosos, nomeadamente Adão Mendes e Carlos de Deus Pereira, não tinham qualquer controlo sobre os emails em causa, por estes estarem alojados no servidor do SL Benfica. Por esse motivo, não terá existido intromissão nas caixas de correspondência dos queixosos, com a defesa a protestar a legitimidade na queixa.

Neste sentido, a defesa questiona a legitimidade de a queixa relativa à abertura não consentida de correspondência ter sido feita pela instituição Benfica, defendendo que os verdadeiros ofendidos são as pessoas individuais cujos emails foram exfiltrados. Tal como já tinham referido no início do RAI, os advogados relembram que as figuras do clube da Luz não apresentaram queixa.

O facto de os alegados crimes envolverem correio electrónico é outro dos pontos focados, com a defesa a considerar que a violação de correspondência de que J. Marques e Diogo Faria são acusados supõe a existência de algo com suporte físico. Nesses casos, o crime de acesso ilegítimo deverá ser o usado, alegam os advogados, que defendem a não pronunciação dos arguidos por estes crimes.

No dia 17 de Março, em Matosinhos, terá início a fase de instrução do processo.