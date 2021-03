Editora Arraial nasce no confinamento e aposta em Domenico Lancelloti

A agência de música e comunicação Arruada, que trabalha nomes como Branko, Cristina Branco, Márcia ou Dino d’ Santiago, comunicou esta quinta-feira que agora passa a ser também um selo editorial, de nome Arraial. Os lançamentos da nova editora vão contemplar ideias e projectos que são próximos do universo da casa-mãe. O primeiro trabalho com o carimbo Arraial será o novo álbum do brasileiro Domenico Lancellotti, Raio, seguindo-se de um EP de Churky e da artista Rita Vian.

Segundo o comunicado, a ideia é esbater fronteiras musicais e “enquadrar diferentes géneros musicais, que surgem desde a electrónica, à pop, bem como da música brasileira, entre outros.” Para o responsável da Arruada, Pedro Trigueiro, “é o materializar de um movimento natural dentro da premissa de trabalho da Arruada. Estamos em 2021 e tudo o que não podemos é resignarmo-nos. Reinventar e arriscar sempre fez parte do nosso dia-a-dia. A Arraial é um progresso que se configura real dado que as valências da equipa Arruada têm a consistência necessária para avançar com esta editora.”

A exemplo de outros músicos brasileiros representados pela Arruada, a viver, ou em trânsito por Lisboa (de Marcelo Camelo a Mallu Magalhães), o primeiro rosto da Arraial é a do brasileiro Domenico Lancellotti, actualmente a habitar em Portugal. Cantor, compositor, violinista e baterista, Domenico lançará a 26 de Março o álbum Raio. Ao longo dos anos tem colaborado com inúmeros nomes (de Caetano Veloso a Adriana Calcanhotto ou Gilberto Gil e Arto Lindsay), para além de ser um dos fundadores dos +2 (ao lado de Moreno Veloso e Alexandre Kassin), com quem trabalhou em cinco álbuns, e também do colectivo Orquestra Imperial. Do seu percurso a solo fazem parte álbuns como Cine Privê (2011) ou Serra dos Órgãos (2017).

A editora contempla também um serviço de assessoria para os projectos associados. A equipa de assessoria é a mesma que trabalha eventos como EDPCOOLJAZZ, Matosinhos em Jazz, Novas Quintas (Teatro Aveirense), ID No Limits, Enchufada na Zona, bem como todos os artistas da agência Arruada.