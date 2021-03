Facebook, WhatsApp e Instagram com falhas no acesso às aplicações

As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram apresentaram esta quarta-feira falhas nos serviços, impedindo o acesso às aplicações e a comunicação entre os utilizadores.

Segundo o site Downdetector, que analisa várias fontes de informação – incluindo publicações em redes sociais –, por volta das 11h50 desta quarta-feira tinham sido registadas 2945 notificações de falhas no Facebook, 2153 no Instagram e 1866 no WhatsApp.