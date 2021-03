Novos voos da TAP entre Portugal e Brasil marcados para a semana

Ligação aérea vai ter condições semelhantes às do voo realizado a 27 de Fevereiro. Avião parte de Lisboa no dia 10 e regressa à capital portuguesa no dia seguinte.

A TAP vai organizar novos voos humanitários entre Portugal e o Brasil, informou fonte oficial da companhia aérea ao PÚBLICO. As ligações estão agendadas para a próxima semana.

O voo TP3109, que parte de Lisboa rumo a São Paulo no dia 10, com regresso à capital portuguesa no dia seguinte, levará cidadãos brasileiros ao Brasil e vai trazer para Portugal portugueses e residentes no país.

A ligação é também confirmada pelo Consulado Geral de Portugal em São Paulo, que informa ainda que esta ligação vai acontecer “em condições inteiramente idênticas” à realizada a 27 de Fevereiro, quando a TAP realizou um voo de repatriamento de pessoas que ficaram retidas no Brasil devido à suspensão de ligações aéreas entre os dois países.

O Consulado informa no comunicado que a TAP vai contactar quem foi afectado pela suspensão dos voos e se manifestou junto dos postos consulares portugueses no Brasil.

“O contacto preferencial será por via telefónica, mediante os dados fornecidos aos postos consulares. Agradecemos que não sejam feitas tentativas de contacto directo com a TAP, que em nada ajudarão, pelo contrário, a uma maior celeridade do processo”, pode ler-se na nota publicada no site.

Os passageiros que regressem neste voo humanitário têm de apresentar o comprovativo de teste de rastreio ao SARS-CoV-2, com resultado negativo, bem como cumprir um período de isolamento profiláctico de 14 dias ao entrar em Portugal, em casa ou num local indicado pelas autoridades de saúde.