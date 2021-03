Médico que autopsiou Ihor: “Não tive dúvidas de que algo se passava, por isso alertei a PJ”

O médico legista Carlos Durão disse que a causa da morte de Ihor Homenyuk veio referenciada como “natural” mas que logo durante o exame verificou as lesões. Na oitava sessão do julgamento dos três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acusados de homicídio, advogados de arguidos tentam pôr em causa a autópsia.