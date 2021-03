Covid-19: Portugal é o 2.º país da UE com menos novos casos e está abaixo da média nas mortes diárias

Portugal é esta quarta-feira o segundo país da União Europeia (UE) com menos novos casos de infecções por covid-19 registadas por milhão de habitantes na média dos últimos sete dias. A média da UE situava-se, nesta terça-feira, o dia mais recente disponível neste indicador, nos 242,96 contágios diários. No que respeita ao número de mortes diárias, Portugal está a meio da tabela.

No site Our World in Data, da Universidade de Oxford, em Portugal registam-se 91,64 novas infecções por milhão de habitantes, numa média a sete dias, de acordo com os dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins. Portugal chegou a liderar a tabela de contágios e de mortes diárias por covid-19.

A Dinamarca é o país da UE com menos infecções diárias por milhão de habitantes (90,47). A Portugal seguem-se a Alemanha, que regista 96,84 novos contágios por milhão de habitantes, Finlândia (106,05) e Croácia (107,81). A República Checa lidera a tabela, com 1.117,23 contágios por milhão de habitantes nos últimos sete dias, seguida pela Estónia (897,29) e por Malta (545.82).

Portugal abaixo da média da UE de novas mortes diárias

Já no que respeita às mortes por milhão de habitantes, Portugal está na 13.ª posição da tabela, com 4,25 óbitos por milhão de habitantes, abaixo da média da UE (4,92). No topo da lista estão países como a Eslováquia, que soma 18,76 óbitos numa média a sete dias, República Checa (15,53) e Hungria (10,91).

Imediatamente acima de Portugal e, por isso, com mais mortes registadas, estão Espanha com 5,26 óbitos por milhão de habitantes, França (4,77), Itália (4,58) e Irlanda (4,40).

O Chipre é o país com menos vítimas mortais a sete dias, registando 0,33 mortes por milhão de habitantes. Seguem-se nações como a Finlândia (0,54) e a Dinamarca (0,59).

Internamentos têm descido quase consecutivamente em Portugal

O Our World in Data também compila dados relativos ao número de hospitalizações nos diferentes países, mas são actualizados regularmente — o que torna a comparação internacional difícil.

Esta terça-feira, Portugal registou mais 979 casos confirmados de covid-19 e 41 mortes associadas à doença. No total, desde Março, há 806.626 infecções contabilizadas e 16.430 vítimas mortais, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Numa trajectória similar, o número de doentes hospitalizados no país (em enfermaria e em Unidades de Cuidados Intensivos) também tem vindo a diminuir quase consecutivamente nas últimas semanas. Entre o início de Fevereiro e esta terça-feira, o número total de doentes internados diminuiu em cerca de 73%, passando de 6775 (a 1 de Fevereiro) para 1827 (no dia 2 de Março).

Portugal tem, segundo o último boletim da DGS, menos 170 doentes internados do que na segunda-feira, num total de 1827 — o valor mais baixo em mais de quatro meses (desde 28 de Outubro). Destes, 415 estão internados nos cuidados intensivos (menos 31 do que no último balanço).