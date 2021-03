Salvador Malheiro obrigado a explicar reacção equívoca sobre recandidatura a Ovar

O vice-presidente do PSD e membro da comissão autárquica nacional do PSD, Salvador Malheiro, escreveu nesta quarta-feira nas suas contas em redes sociais que ainda não decidiu se se recandidatará à presidência da Câmara de Ovar. As mensagens foram publicadas pouco depois de a direcção do partido acabar de divulgar a lista com os nomes dos 77 presidentes de câmara que vão recandidatar-se nas eleições autárquicas e na qual o seu nome constava.

“Agradeço muito a confiança e a deferência do meu partido, contudo quero esclarecer que continuo presidente da Câmara Municipal de Ovar e no seu devido tempo decidirei se sou ou não ‘recandidato’ para mais um mandato”, começou por escrever Salvador Malheiro, que é um dos sociais-democratas que fazem parte da comissão eleitoral autárquica do PSD.

Eu nunca disse que não seria candidato à Camara de Ovar.

Nem desmenti a Direção Nacional do Partido, da qual faço parte com muito orgulho.

Apenas deixei essa decisão para o timing correcto, tal como bem explicou o nosso coordenador autárquico josé silvano. — salvador malheiro (@slvdrmalheiro) March 3, 2021

Pouco tempo depois (18 minutos), o dirigente nacional do PSD, que não esteve na sessão de apresentação dos candidatos autárquicos, corrigia o tiro que chegou a ser interpretado como um desmentido. “Perante a má interpretação que estão a fazer sobre as minhas palavras, quero dizer o seguinte: não desminto a direcção nacional, bem pelo contrário! Estou de alma e coração com a mesma. Tal como muito bem foi explicado pelo coordenador autárquico, José Silvano, em breve anunciarei a minha decisão! Força PSD!”

Contactado pelo PÚBLICO, Salvador Malheiro reiterou que não estava a desmentir a direcção nacional do PSD, “bem pelo contrário”. “Estou completamente alinhado com as declarações em que José Silvano deixou claro que o timing das decisões e respectivos anúncios de candidaturas estão a cargo de cada um dos candidatos”, afirmou, recusando-se a fazer mais comentários.

A publicação não deixou de ter leituras políticas e alguns sociais-democratas disseram em privado que “Salvador estaria a descolar de Rui Rio”, que não terá gostado do resultado do jantar que o vice-presidente do PSD promoveu com o independente Rui Moreira há cerca de três semanas, tendo em vista um entendimento político entre o PSD e o movimento do autarca do Porto.

No entanto, no partido há quem faça uma leitura diferente, alegando que o nome de Salvador Malheiro foi sugerido para ser candidato à Câmara do Porto pelo PSD por ser a pessoa que “mais notoriedade tem depois de Rui Rio”. Questionado sobre esta possibilidade, Salvador Malheiro não quis responder.