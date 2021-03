Ferro quer saber se proposta do Chega que retira nacionalidade a alguns condenados é constitucional

Já vão em mais de meia dúzia: o presidente da Assembleia da República pediu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias mais um parecer sobre a constitucionalidade de uma proposta de André Ventura. Desta vez sobre as alterações que propõe à Lei da Nacionalidade, para que seja retirada a nacionalidade portuguesa a quem a tenha obtido por naturalização e, entretanto, seja condenado a pena efectiva superior a cinco anos de prisão ou ofenda de forma “ostensiva e notória” e “reiterada” a história nacional e os seus símbolos.

No despacho que enviou à comissão, Eduardo Ferro Rodrigues cita a nota de admissibilidade elaborada pelos serviços da Assembleia que identificaram “alguns problemas de conformidade constitucional” no texto do deputado único do Chega.

Ventura propõe a perda da nacionalidade para os cidadãos que se naturalizaram portugueses mantendo outra nacionalidade que tenham sido definitivamente condenados a penas efectivas superiores a cinco anos ou condenados por crime de ligações com o estrangeiro, ultraje de símbolos nacionais e regionais, coacção contra órgãos constitucionais ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional. Esta penalização vai contra o princípio da Constituição que estipula que “nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos”.

O deputado também pretende que percam a nacionalidade portuguesa os naturalizados que “ofendam de forma ostensiva e notória, com objectivo de incentivar ao ódio ou humilhação da nação, a história nacional e os seus símbolos. E os serviços da Assembleia salientam que a discriminação entre cidadãos de nacionalidade originária e de nacionalidade adquirida por naturalização viola o princípio da igualdade previsto na Constituição — e essa distinção, no texto fundamental só existe para o efeito: a elegibilidade para Presidente da República.

Outra proposta de André Ventura é acrescentar aos fundamentos para a recusa de concessão da nacionalidade portuguesa por pedido de naturalização o facto de essa pessoa ter uma “prática reiterada de comportamentos, condutas ou declarações ofensivas da dignidade da nação e dos seus símbolos políticos, históricos”. Mas tal proposta irá contra o direito fundamental à liberdade de expressão consagrado na Constituição, apontam os serviços.

Eduardo Ferro Rodrigues pretende que a primeira comissão se pronuncie sobre a constitucionalidade da iniciativa para depois decidir se a aceita para discussão no Parlamento ou não.

Este tipo de pedidos do presidente tem motivado algumas discussões no seio daquela comissão, já que há partidos como o PSD, BE, CDS, e IL que consideram que não devem ser os deputados a determinar se um diploma é ou não inconstitucional e que cabe a Ferro Rodrigues a palavra preponderante sobre se admite ou não uma proposta.

Neste ano e meio, diversas propostas de André Ventura foram ficando pelo caminho depois do crivo de Ferro Rodrigues e da Comissão de Assuntos Constitucionais. São os casos da castração química de pedófilos — que esteve agendada para plenário mas o presidente recusou a discussão —, da limitação do cargo de primeiro-ministro a pessoas com nacionalidade portuguesa de origem, o referendo sobre a redução do número de deputados, ou o texto máximo de 12 ministérios no Governo. A que se somam as dúvidas suscitadas sobre a proposta de revisão constitucional do Chega e sobre a proibição vitalícia de os políticos e altos cargos públicos exercerem cargos ou funções com as quais tenham negociado.