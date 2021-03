Catarina Gomes e Tiago Galo vão estar na Feira do Livro de Bolonha

Os autores portugueses Catarina Gomes e Tiago Galo vão integrar a exposição anual de ilustração da Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, em Junho em Itália. A organização tinha revelado esta semana a lista dos 303 autores de vários países - dos quais sete de Portugal - candidatos a participarem nesta exposição anual, tendo agora anunciado a escolha de 77 a integrar a mostra.

A exposição anual de ilustração é uma das iniciativas daquela feira de negócios livreiros e dá a conhecer regularmente as tendências internacionais da ilustração para os mais novos, sendo ainda atribuído um prémio a um autor com menos de 35 anos.

Os sete autores portugueses que tinham sido pré-seleccionados eram André Carrilho, Catarina Gomes, Joana Estrela Barbosa, Margarida Botelho, Raquel Costa, Tiago Galo e Teresa Cortez.

Tanto Catarina Gomes como Tiago Galo candidataram-se à exposição com obras inéditas, não publicadas, intituladas Little Monsters e Alqueva, respectivamente, segundo informação da feira do livro.

Catarina Gomes tem cerca de uma dezena de obras publicadas, algumas em edição de autor, sendo as mais recentes Sayid Manuel, pela Trinta por Uma Linha, e A migração das alforrecas, com texto de Rui Cerqueira Coelho, editado pela Livros Horizonte.

Tiago Galo, com formação em arquitectura, tem trabalhado em ilustração, design e arte urbana, com obra publicada em imprensa portuguesa e estrangeira e em livro ilustrado. É dele a ilustração de títulos como Príncipe dos mares - O golfinho comum, de Pedro Goulão, Amores (im)possíveis, de Inês Meneses, e A revolução, de Slawomir Mrozek.

A par da exposição que a feira do livro organiza há mais de 50 anos, será produzido um anuário com todos os autores escolhidos e, depois de Bolonha, a mostra estará em itinerância por vários países.

Os ilustradores com menos de 35 anos são ainda candidatos a um prémio, criado em parceria com a SM Fundación Internacional, no valor de 12.400 euros e que inclui a edição de um livro. Em 2014, o prémio foi atribuído a Catarina Sobral.

A feira de Bolonha acontece habitualmente entre Março e Abril, com mais de 1400 espaços de compra e venda de direitos na área do livro ilustrado, e a presença de 30 mil profissionais, mas em 2020 ocorreu num formato reduzido, com algumas iniciativas online, por causa da pandemia da covid-19.

Este ano, a 58.ª edição da feira foi programada de 14 a 17 de Junho, na esperança de que possa acontecer com presença física de autores, editores e livreiros.