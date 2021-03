O ponto cego no nosso debate sobre as escolas

Nunca foi tão fácil dar razão aos dois lados de um debate como naquele que temos tido sobre o encerramento das escolas. Têm toda a razão aqueles que salientam os terríveis impactos de longo prazo que o encerramento das escolas têm para as nossas crianças e jovens, pelos atrasos na aprendizagem e especialmente pelos aumentos das desigualdades que esse encerramento implica. Ainda assim, não deixam de ter razão aqueles que lembram que, no curto prazo, há que controlar uma pandemia e impedir que mais gente morra — e que fechar as escolas é uma medida que não pode ser descartada.