Poiso de Pegureiros?

A cidade do Porto era, na passada quinta-feira, um refeitório (indignificante) a céu aberto. Quem passasse aos Aliados, D. João I e (pelo menos) gare de São Bento – e não fosse de cá... – diria que os portuenses eram um estranho grupo de gente que passara de orgulhoso e hospitaleiro a colectivo humano indigente, pedinte ou sem-abrigo. Entre o meio-dia e as 14, as escadarias dos edifícios da “sala-de-visitas” da Invicta, bancos da estação da CP, entradas de agências bancárias e nichos de prédios, onde de noite dormem os sem-casa, estavam ocupados por gente limpa e cuidada. São os que tendo de trabalhar e não podendo comer no local de trabalho se vêm na contingência de tomarem as suas refeições na rua, submetendo-se ao vexame de o fazerem meio-escondidos dos - ainda que poucos – olhares dos mirones que, também eles, como eu sentem a chamada vergonha alheia...

Se a pandemia e o confinamento se prolongarem quem pode criar condições mínimas de dignificação dos que não podem deixar de ir trabalhar e não têm condições de o fazer no local de trabalho? Veio-me à memória uma frase de Teixeira de Pascoais: “...sem poesia este planeta será apenas refeitório e cemitério.” A (minha) cidade do Porto já tem cemitérios mas não tem refeitórios comunitários, tirando as filas dos sem-abrigo à hora da sopa nocturna e, por isso, a hora de almoço, por estes duros e estranhos dias, converte a baixa citadina em poiso de pegureiros!

Maria Morais Mendes, Canidelo

Apelo a António Costa

Depois de ouvir ontem o primeiro-ministro a apelar ao sentido cívico de todos e a dizer, com toda a razão, que as tragédias se repetem mas que a tragédia de Janeiro último não se pode repetir, senti que tinha que extravasar a minha indignação. No mesmo telejornal, pouco antes, ouvi que os operários da construção civil além dos salários em atraso não estavam a ser testados como tinha sido anunciado pelo Governo. Sim, os números de novos infectados têm baixado muito mas quantos testes diários estão a ser feitos? Não sabemos. Como é evidente os números de novos infectados serão muito positivos se tiverem a ser feitos muitos testes, o que para dizer a verdade duvido. E porque é que duvido? Porque num país onde só houve testes grátis para uma pequena percentagem da população ainda não notei que a quantidade de testes (a tal massificação de testes) exista.

Eu, ao contrário do primeiro-ministro, apelo ao sentido cívico do Governo para que em cada bairro, junta de freguesia, o que queiram, se possa fazer um teste sem termos de pagar sessenta ou cem euros por teste, e isto mesmo quando estamos numa linha de contágios e a queremos parar. Apelo ao primeiro-ministro que nos faça sentir o mínimo de segurança, que nos mostrem que estão a fazer as coisas de maneira diferente, pois lá diz aquela velha frase: “Cometer os mesmos erros à espera de resultados diferentes, é insanidade.”

Gostava de saber que em vez da Segurança Social ter poupado seiscentos milhões de euros em 2020, os tinha gasto em testes grátis, etc.. Não, não me sinto nada segura. Só vejo aumento de prazos entre vacinas (não aconselhado pela farmacêutica que as produz), políticos a atirarem a responsabilidade para cima da população e infelizmente não prevejo nada de muito bom. Espero estar enganada. Estou farta da pandemia como toda a gente, mas também estou farta deste paternalismo barato, culpabilizante e nada reconfortante.

Maria de Barros, Lisboa

Não é historiador quem assim se auto-classifica

D. Simpson calunia-me de novo, no PÚBLICO, e a outros colegas. Só um reparo relativamente às suas mentiras: o meu livro A História da PIDE é uma versão muito reduzida da minha tese de Doutoramento (defendida em 2006), que, só sobre o tema que ele agora estuda, tem cerca de 150 páginas. Não leu, ou finge que não. Depois, sobre a PIDE, tenho mais três livros, além daquele. E, outro a sair, no ano que vem. Terá a sua resposta brevemente. E não será em jornal.

Irene Flunser Pimentel, historiadora

Ir a Marte ou voar na TAP?

Meus caros concidadãos, por acaso ouviram ontem, dia 1 de Março e não 1 de Abril, num noticiário de uma estação televisiva, que os EUA, na sua missão do envio da Perseverance a Marte, teve um custo inferior ao astronómico montante que Portugal já enterrou na TAP? Vejam a dimensão dos EUA a todos os níveis, comparada com a nossa pequenez.

Acham mesmo possível que alguma vez conseguiremos produzir tantos milhões de milhões para serem derretidos por autênticos buracos negros? É que para além destes ícaros em terra, muitos mais vamos sustentar sem sabermos como isso se vai fazer.

José Amaral, Vila Nova de Gaia