Sismo de magnitude 6,2 atinge a Grécia

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter abalou a Grécia pelas 12h16 desta quarta-feira, de acordo com o Centro Sismológico Euro‑Mediterrânico. Não há, por enquanto, registo de feridos nem de danos. O sismo foi sentido por todo o país.

Em versões anteriores, o mesmo centro sismológico reportou magnitudes de 6,9 e 5,9 para o mesmo sismo. O hipocentro localiza-se a uma profundidade de dez quilómetros, perto da cidade de Larissa, no centro do território continental grego.

Ainda há algumas discrepâncias na descrição do abalo. O Instituto de Geodinâmica de Atenas considera que o abalo teve uma magnitude de 6,0, com o hipocentro a uma profundidade de quase oito quilómetros. Já o Centro de Investigação de Geociências alemão admite que o sismo teve uma magnitude de 6,0 na escala de Richter, confirmando que o foco sísmico terá sido a uma profundidade de dez quilómetros.

Ao primeiro sismo, seguiram-se pelo menos três réplicas: o primeiro, às 12h19, com magnitude de 4,6; o segundo, às 12h26, com magnitude de 4,2 e o terceiro às 12h34, com magnitude de 4,9.

O governador regional de Tessália, Costas Agorastos, disse à televisão estatal ERT que, até agora, não havia registo de danos.

De acordo com o site noticioso em inglês Ekathimerini, o sismo foi sentido em partes do oeste do território e em Atenas. A agência Associated Press escreve que as capitais das vizinhas Macedónia do Norte, Kosovo e Montenegro também sentiram o abalo.