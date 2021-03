ONU pede “fim do racismo ambiental” no estado do Louisiana

Um grupo de peritos em questões ambientais e direitos humanos apelou ao Presidente dos EUA, Joe Biden, e ao governo do estado norte-americano do Louisiana, para que travem a construção de novas fábricas numa área conhecida como “rua do cancro” – uma extensão de quase 150 quilómetros, nas margens do rio Mississípi, onde as populações de maioria afro-americana são as mais atingidas pela poluição e as que menos beneficiam dos postos de trabalho criados pelas empresas transnacionais.