Levantamento dos governadores contra a má gestão da pandemia de Bolsonaro

Carta de 19 governadores critica a campanha de desinformação do Presidente brasileiro em relação à covid-19. A situação está tão grave que até o presidente da Câmara de Deputados, que Bolsonaro ajudou a eleger, marcou um almoço para discutir medidas contra o caos.

O apocalipse sanitário à espreita do Brasil provocou um levantamento de governadores contra o Presidente Jair Bolsonaro. O clima de indignação pela falta de rumo e a sabotagem intencional de acções coordenadas por parte do Planalto já havia sido registado em Abril do ano passado, mas agora a situação é muito mais grave.