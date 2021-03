Dez mortos em queda de avião no Sudão do Sul

Vítimas são os oito passageiros e os dois pilotos do avião da companhia South Supreme Airlines.

Um avião comercial despenhou-se no Sudão do Sul, na noite de terça-feira, matando as dez pessoas que seguiam a bordo.

As vítimas são os oito passageiros e os dois pilotos de um avião ao serviço da companhia South Supreme Airlines, uma das principais a operar no Sudão do Sul.

O avião – cujo modelo é ainda desconhecido – tinha levantado voo da cidade de Pieri, no estado de Jonglei, e tinha como destino a capital, Juba.

“Em meu nome e em nome da população do estado de Jonglei e da nação, envio as condolências às famílias afectadas e aos amigos das vítimas nesta hora de dor”, disse o governador de Jonglei, Denay Jock Chagor, citado pela agência turca Anadolu.

De acordo com o director do Aeroporto Internacional de Juba, Kur Kol, o acidente aconteceu logo após a descolagem, por volta das 17h locais (15h em Portugal continental).

É o segundo acidente com um avião da South Supreme Airlines, uma companhia fundada em 2013. Em 2017, um incêndio a bordo de um Antonov An-26 forçou uma aterragem de emergência, que acabaria por destruir o aparelho. Todos os passageiros e tripulação escaparam ilesos.