“Os negócios já não são muitos na fronteira e as pessoas não têm mais onde se agarrar”

Com mais de um mês de fronteira fechada neste ano, as regiões transfronteiriças somam prejuízos. Neste P24 ouvimos o radialista da Rádio Fronteira, com centro emissor em Vilar Formoso, António Reinas.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.