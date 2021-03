Morreu Maria José Valério, a voz de Viva o Sporting, vítima de covid-19

Depois de ter sido internada no passado dia 20 de Fevereiro, Maria José Valério, a cançonetista que deu voz à Marcha do Sporting, morreu nesta quarta-feira, aos 87 anos, vítima de covid-19, disse fonte da Casa do Artista

Depois de ter sido internada no passado dia 20 de Fevereiro, Maria José Valério, a cançonetista que deu voz à marcha Viva o Sporting, morreu nesta quarta-feira, aos 87 anos, vítima de covid-19, disse fonte da Casa do Artista. A intérprete de Menina dos Telefones (1961) morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A artista foi uma das cinco pessoas que, infectadas com o novo coronavírus na sequência de um surto na Casa do Artista, em Carnide, Lisboa, tiveram de ser hospitalizadas. Então, o número de infectados no surto de covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, era de 33 pessoas. Entre os residentes do espaço, havia “18 casos activos, 13 dos quais estão na instituição, devidamente separados dos negativos, e cinco estão internados”, informava a Lusa no passado dia 19 de Fevereiro. A Casa do Artista tem cerca de 70 residentes e 30 funcionários.

De seu nome completo Maria José Valério Dourado, a artista nasceu a 3 de Maio de 1933 na Amadora, e é um nome associado ao Sporting Clube de Portugal, tanto pela sua voz, que empresta à marcha Viva o Sporting (tão famosa que acabou por ser confundida com o hino oficial do clube), como pelo seu afecto, que veste da cabeça aos pés, sendo o seu cabelo verde uma espécie de imagem de marca.

No entanto, o percurso artístico de Maria José Valério é mais vasto, tendo passado pela Emissora Nacional e conquistado notoriedade pela sua interpretação de marchas como Olhó polícia sinaleiro, da autoria de António Silva e Maria José Figueiredo,​ ou de canções como a bem-humorada Menina dos telefones, de Manuel Paião e Eduardo Damas, ou As Carvoeiras de Alberto Ribeiro.

O seu clube do coração já se pronunciou nas redes sociais lembrando que a artista: “Criou e cantou a marcha/Que é a de todos nós/Cantam todos os do Sporting/Desde os netos até aos avós cantou a marcha.” Acrescentando que “a sua voz vai soar eternamente nos nossos corações. Até sempre, Maria José Valério”.

No seu site, o Sporting Clube de Portugal publicou uma nota de pesar pela morte da cançonetista. “Voz inconfundível e imagem singular, Maria José Valério, como era artisticamente conhecida, interpretou várias canções e deu voz à Marcha do Sporting. A artista, sportinguista de coração, marcava presença em Alvalade sempre que podia e participava em várias das festas leoninas espalhadas pelo país”, recorda, agradecendo ainda “os anos de amor e dedicação ímpar de Maria José Valério ao clube”.