Mealhada vai criar centro de visitantes no Palace Hotel do Bussaco

Enquanto prepara candidatura do Bussaco a Património Mundial, a autarquia da Mealhada avança com projecto para a antiga garagem do Palace Hotel. Terá loja, cafetaria e espaços para artes e lazer num investimento de mais de um milhão de euros.

A Câmara da Mealhada, vai investir mais de um milhão de euros para reabilitar a antiga garagem do Palace Hotel do Bussaco, localizada junto aos jardins do edifício, anunciou a autarquia esta quarta-feira.

A obra destina-se a converter a antiga garagem do Palace Hotel do Bussaco, num “espaço multisserviços de apoio ao visitante, com loja, cafetaria, instalações sanitárias (para pessoal e para visitantes) e sala polivalente, com uma valência de carácter expositivo e lúdico”, refere o município da Mealhada, do distrito de Aveiro.

Para esta obra, está aberto um concurso público, com um preço base no valor de 980 mil euros, aos quais acresce IVA (imposto sobre o valor acrescentado), totalizando mais de um milhão de euros, com um prazo de execução de um ano.

A garagem é propriedade do Estado Português e está concedida em regime de usufruto à Fundação Mata do Buçaco, por isso, de acordo com o protocolo de colaboração, formalizado em Junho de 2020, com a Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC), cabe à Câmara da Mealhada a execução da empreitada.

“O Município da Mealhada compromete-se a executar o projecto de recuperação assumindo, para esse efeito, o papel de dono da obra”, competindo à DRCC “prestar o apoio técnico necessário, quer na fase do lançamento dos procedimentos pré-contratuais inerentes à realização da intervenção, quer na fase de acompanhamento da respectiva execução”, explicita o município em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, considera a intervenção “mais um passo” para a requalificação e preservação da Mata do Buçaco e consequente melhoria dos “espaços de acolhimento ao visitante, proporcionando-lhe uma melhor experiência”.

O autarca adianta que o município está a “trabalhar” para apresentar a candidatura do “Deserto dos Carmelitas Descalços e Conjunto Edificado do Palace do Bussaco” a Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A obra na antiga garagem do Palácio do Buçaco vem “reforçar” o “valor cultural, histórico, patrimonial, religioso, militar e natural existente nos 105 hectares da Mata Nacional do Buçaco”, sublinha Rui Marqueiro.