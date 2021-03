Fórmula para o novo aeroporto mantém Montijo mas junta Alcochete e PSD

A solução encontrada pelo Governo para resolver o impasse que se estava a verificar em relação ao aeroporto do Montijo envolve a recuperação da localização de Alcochete como alternativa – sem deixar cair o Montijo -, e uma aliança fulcral com o PSD para mudar a lei em vigor e evitar assim um novo impasse. Em última instância, o novo aeroporto até pode vir a localizar-se no Montijo, sem que nenhuma autarquia tenha poder para bloquear a decisão.