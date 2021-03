Bruxelas vai manter suspensão das regras orçamentais em 2022

Comissão Europeia recomenda a manutenção da cláusula geral de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento até ao final de 2022, e o regresso da disciplina em 2023, mas com mais flexibilidade.

No próximo ano, os Estados membros da União Europeia vão continuar a estar dispensados do cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento que obrigam à prudência na elaboração dos orçamentos e impõem a disciplina nas contas públicas, com tectos máximos para o défice e dívida pública.

Num anúncio que não surpreendeu ninguém, a Comissão Europeia recomendou o prolongamento até ao fim de 2022 do actual regime de excepção, que vigora desde que a cláusula geral de escape foi accionada pela primeira vez na história, em Março de 2020, para assegurar que os países tinham toda a margem orçamental para responder à pandemia.

“A nossa mensagem é simples. A crise continua a ter um grande impacto na economia, e para amortecer estes golpes promover uma recuperação resiliente e sustentável, as medidas de apoio devem manter-se em vigor pelo tempo que for preciso”, declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, confirmando que a “indicação” do executivo é que a cláusula geral de escape continue activa em 2022 e seja desactivada em 2023.

A decisão só será “oficializada” no início de Maio, após a apreciação dos programas nacionais de estabilidade e convergência, que os Estados membros já estão a preparar no âmbito do ciclo do Semestre Europeu. Foi precisamente para guiar os governos na elaboração deste documento que a Comissão Europeia aprovou a sua recomendação, esta quarta-feira.

Na sua comunicação, o executivo comunitário diz que “a política orçamental deve continuar a ser ajustada a evolução da situação”, e recomenda que as medidas de apoio devem “manter-se durante este ano e o próximo” e não ser retiradas prematuramente — e nunca antes de estarem ultrapassados todos os “riscos sanitários”. A Comissão considera que só nessa altura os apoios podem ser revistos.

“Ao fim de um ano, a batalha contra a covid-19 ainda não está ganha”, alertou o comissário europeu para a Economia. Para Paolo Gentiloni, há que evitar “repetir os erros feitos há uma década”, quando as medidas de apoio foram retiradas cedo de mais. “É muito claro que em 2022 ainda vai ser preciso apoio orçamental. Mais vale errar fazendo de mais do que fazendo de menos”, aconselhou.

Face à actual situação de incerteza, tanto no que diz respeito à evolução da pandemia, como da economia, Bruxelas não se compromete com uma data definitiva para o regresso à situação anterior: “As decisões devem ser tomadas em função de critérios quantitativos”, defende o executivo.

No que diz respeito à “desactivação” ou “manutenção” da aplicação da cláusula geral de escape, a Comissão fará uma avaliação comparativa do nível de actividade económica, face ao exercício de 2019. De acordo com as estimativas actuais, divulgadas no passado dia 11 de Fevereiro, na maioria dos Estados membros, a economia só regressará à situação pré-pandemia em 2022.

Assim, Bruxelas antecipa o regresso da disciplina orçamental a partir de 2023. Mas abre a porta a uma reintrodução gradual das regras. “No caso de um Estado membro que ainda não tenha recuperado a sua actividade económica para os níveis anteriores à pandemia, devem ser utilizadas todas as flexibilidades permitidas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento”, entende a Comissão.

Como explicou Paolo Gentiloni, trata-se de “diferenciar as medidas, de acordo com o ritmo da recuperação de cada país, e da sua situação orçamental”.