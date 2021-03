Bloco pede audição urgente de Mário Centeno sobre fim das moratórias de crédito

Requerimento foi entregue no parlamento, com a esperança de que outros partidos viabilizem a chamada do governador do Banco de Portugal sobre o fim do mecanismo de apoio a particulares e empresas com empréstimos

O Bloco de Esquerda (BE) está preocupado com o fim das moratórias de crédito para milhares de famílias e empresas cujos rendimentos foram afectados pela pandemia de covid-19, que obrigou a segundo período de encerramento de várias actividades, adiando as perspectivas de recuperação económica no arranque de 2021. Por essa razão, o partido entregou esta quarta-feira um requerimento, com carácter de urgência, para ouvir o Governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno.

O BE espera que outros partidos, nomeadamente o PSD, viabilizem o pedido de audição, dado tratar-se de uma situação que afecta particulares e empresas, e o próprio sector financeiro.

As moratórias de crédito, criadas no final de Março de 2020, permitem suspender os encargos com empréstimos, de particulares e empresas. Essa suspensão, num enquadramento especial, pode ser de capital e juros, ou apenas de uma das componentes.

Refira-se que, como o PÚBLICO noticiou recentemente, há milhares de famílias abrangidas pela moratória privada de crédito à habitação na iminência de retomar o pagamento das prestações dos empréstimos.

A moratória privada, criada pelos bancos para este tipo de créditos, termina já a 31 de Março e não está previsto o seu prolongamento. Os bancos já estão a contactar os clientes, lembrando-lhes o regresso das mensalidades em Abril, mas também a “convidá-los”, nos casos em que não tenham condições financeiras para suportar a amortização de capital e juros, para procurarem soluções junto das instituições.

Os bancos, na moratória criada no seio da Associação Portuguesa de Bancos (APB), não acompanharam a última extensão de prazo da moratória pública, para 30 de Setembro. Assim, embora com uma carteira de empréstimos mais reduzida, a moratória privada para o crédito à habitação está quase a terminar.

Também as moratórias de empresas e empresários em nome individual que não estão inseridos em sectores particularmente afectados pela pandemia vão sofrer alterações em Abril. Nestes casos, a moratória de capital vai manter-se até Setembro, mas os começaram a ser pagos. Apenas alguns sectores, como turismo e restauração, vão manter as moratórias de capital e juros até Setembro.

O Governo diz estar em negociações com os bancos para acautelar a situação credora de alguns sectores, mas nada tem sido referido em relação aos particulares, nomeadamente os que estão inseridos na moratória privada para o crédito à habitação.

O sector bancário também disponibilizou uma moratória para o crédito ao consumo, excluindo o que é concedido através dos cartões de crédito, que termina no final de Junho.

Na semana passada, a líder do BE já tinha pedido ao Governo para que que prolongue as moratórias concedidas pelos bancos, que terminam em Março, e para que prepare um programa de recuperação de dívidas das famílias e das empresas que passe pela reestruturação. Catarina Martins defendeu que é preciso evitar uma vaga de despejos e de falências, pedindo a protecção para a morada da casa de família.