Aeroporto no Montijo ou em Alcochete? Essa não é a pergunta certa

Depois de o Ministério das Infra-estruturas ter anunciado que vai avançar com uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para a instalação do futuro aeroporto da área de Lisboa, contemplando as hipóteses Montijo e Alcochete, a pergunta imediata que surgiu entre as associações ligadas ao ambiente foi: porquê estas opções e não outras? E a esta junta-se outra pergunta: nesta fase do processo deve a AAE ser o passo seguinte? Não, parece ser a resposta.