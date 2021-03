EDP Renováveis aumenta capital em 1,5 mil milhões com venda de 10% a institucionais

Empresa da EDP vende 10% do capital a investidores institucionais. Dinheiro servirá para financiar parte do plano de investimento de 19 mil milhões de euros em novos activos renováveis até 2025.

A EDP Renováveis vai propor à assembleia-geral de accionistas em Abril a aprovação de um aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros, depois de ter vendido 10% do capital a investidores institucionais por 17 euros por acção.

A possibilidade de realização desta operação junto de investidores institucionais foi sinalizada na semana passada pela EDP, dona da EDP Renováveis, na semana passada, na apresentação do plano estratégico do grupo, que implica investimentos de cerca de 19 mil milhões de euros em projectos de energia renovável. A sua realização foi agora confirmada ao mercado.

Segundo o comunicado divulgado pela EDP Renováveis (EDPR) esta quarta-feira, a empresa concluiu uma operação de acelerated book building (ABB) no valor de 1,5 mil milhões de euros, colocando junto de um conjunto de bancos 88,250 milhões de acções. Trata-se de “10,1% do capital social, ao preço de 17,00 euros por acção, com um desconto implícito de 9,3% sobre o preço de fecho de mercado de dia 2 de Março de 2021”, referiu a empresa, dizendo ser expectável que “os investidores recebam a sua alocação de acções EDPR aproximadamente no dia 5 de Março de 2021”, garantindo nessa data todos os direitos económicos e direitos de voto correspondentes.

“Para facilitar a conclusão do ABB, a EDP –Energias de Portugal S.A. (“EDP”) emprestou 88.250.000acções EDPR ao Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”) e à Morgan Stanley Europe SE (“Morgan Stanley”)”, refere o comunicado.

Em paralelo, o conselho de administração da EDPR (que é controlada pela EDP, com 83% do capital) aprovou uma proposta de aumento de capital da empresa no montante de 1,5 mil milhões de euros. Esta proposta será apresentada e votada na assembleia-geral de accionistas, que deverá ocorrer no dia 12 de Abril, “através da emissão de 88.250.000 acções ao preço de subscrição de 17,00 euros por acção”.

“Sujeito à resolução favorável da assembleia-geral de accionistas da EDPR, os bancos subscreverão integralmente o aumento de capital e devolverão tais 88.250.000 acções à EDP”, que se comprometeu “irrevogavelmente a votar favoravelmente” a operação.

Caso o aumento de capital não fosse executado, o acordo de empréstimo de acções entre a EDP e os bancos seria liquidado através do encaixe do ABB, esclarece a EDPR.

Depois de anunciada a operação, as acções da EDP estavam a cair cerca de 8% na bolsa de Lisboa, valendo pouco mais de 17 euros, depois de terem encerrado na sessão de terça-feira nos 18,74 euros.

Na semana passada, o presidente da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, adiantou que a empresa continuará a manter total controlo da EDPR, embora possa diminuir a sua posição, para uma participação na casa dos 70%.

O aumento de capital da EDPR servirá para financiar parte dos investimentos em novos activos renováveis com os quais a EDP espera instalar uma capacidade de 20 Gigawatts.