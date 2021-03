Sp. Braga bate FC Porto e está na final da Taça de Portugal

O FC Porto caiu nas meias-finais da Taça de Portugal. No Estádio do Dragão, os “azuis e brancos” tinham a ligeira vantagem decorrente do 1-1 da primeira mão da eliminatória, mas perderam por 2-3 diante do Sp. Braga e serão os minhotos a marcar presença no Jamor.

O Sp. Braga teve uma entrada demolidora em cena, inaugurando o marcador num lance construído por Piazón e concluído por Abel Ruiz. O avançado espanhol, de resto, bisaria pouco depois, após uma recuperação de bola no último terço e um toque de calcanhar de Ricardo Horta.

O FC Porto tentou reagir, mas uma bola parada permitiu aos bracarenses chegarem mesmo ao 0-3. Lucas Piazón bateu o livre directo de forma perfeita e tornou a missão do adversário muito, muito complicada.

Praticamente no lance seguinte, porém, os “azuis e brancos” reduziram, num bom lance individual de Otávio. E o jogo parecia relançado minutos mais tarde, quando Borja foi expulso por falta sobre Marega, aos 34’.

O Sp. Braga aguentou os dois golos de vantagem na primeira parte e manteve-os sensivelmente até faltar um quarto de hora para o final. Altura em que Marega aproveitou da melhor forma uma defesa incompleta de Matheus.

O FC Porto dominou, carregou e foi à procura do terceiro golo. Mas o Sp. Braga resistiu como pôde e acabou por segurar um triunfo que o coloca na segunda final da presente temporada, depois da Taça da Liga.