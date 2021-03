Ocean Race Europe vai passar por Portugal

Depois de estar confirmado que Portugal estará representado por um barco (Racing For The Planet) e três velejadores (Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Melo), esta quarta-feira chegou a garantia que Cascais será uma das paragens da primeira edição da Ocean Race Europe.

Com o início da Ocean Race adiado por 12 meses - Outubro de 2022 é agora a data definida para a partida -, a organização da antiga Volvo Ocean Race, a mais longa (e difícil) prova de circum-navegação de vela por equipas, anunciou em Outubro que este ano iria estrear uma versão europeia da regata.

A edição inaugural da Ocean Race Europe, que contará com barcos das classes VO65 e IMOCA 60, marcará o início de um ciclo de dez anos, com as próximas três edições da Ocean Race agendadas para 2022/23, 2026/27 e 2030/31 - a versão intercontinental será intercalada com a prova na Europa.

Assim, a edição inaugural da regata europeia terá início em Maio na cidade francesa de Lorient, seguindo depois a frota para Cascais. Richard Brisius, CEO da Ocean Race, refere que a competição “irá proporcionará uma grande competição na água”, mas “também é uma oportunidade para o desporto maravilhoso se inspirar para um propósito maior”. “Estamos unidos para impulsionar acções para a promoção da saúde dos oceanos e esperamos trabalhar nisso com todos os nossos amigos e parceiros em Cascais quando estivermos em Portugal em Junho.”

Do lado português, Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, afirma que o município “tem muito orgulho de ser uma das cidades escolhidas para ser escala da Ocean Race Europe”, uma vez que a “vela faz parte” da “identidade” de Cascais, para quem “acolher as melhores regatas do mundo já é uma tradição”.

Principal responsável pelo veleiro de bandeira portuguesa que estará em prova, Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, realçou a importância de ter Portugal na rota do evento. “É com um imenso orgulho que recebemos a Ocean Race Europe em Cascais, o nosso porto de origem, na companhia de todos os envolvidos neste evento e do Clube Naval de Cascais”.

Para Mirpuri, o anuncio desta quarta-feira “é o culminar de um enorme esforço e dedicação de toda uma equipa que tem trabalhado arduamente com os organizadores da regata para trazer a Ocean Race Europe a Portugal ”.

Gonçalo Esteves, presidente do Clube Naval de Cascais, destacou igualmente o “grande orgulho e entusiasmo” por receber “a edição inaugural da Ocean Race Europe”. “Será, certamente, um momento marcante para todos depois de um ano em pandemia. Espero que os velejadores e todos os envolvidos desfrutem deste regresso ao mar e a uma quase normalidade.”

Com a responsabilidade de liderar o Mirpuri Foundation Racing Team, o skipper francês Yoann Richomme mostra-se muito satisfeito por ter Lorient e Cascais associados à prova: “Será uma honra liderar o ‘Racing For The Planet’ e a nossa equipa desde a minha casa, em Lorient, até ao nosso porto de Cascais. Será uma ocasião maravilhosa para todos os envolvidos.

A Ocean Race Europe terá início em Lorient, na costa Oeste de França, no último fim-de-semana de Maio, trazendo depois os veleiros para Sul, através do golfo da Biscaia, para o Atlântico e a paragem em Cascais. Da cidade portuguesa, as frotas partem para o Mediterrâneo, com um stopover ainda por definir. Na terceira semana de Junho, a competição terá como porto de chegada final Génova.