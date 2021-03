Quarta, na TV: Fariña, Dos Homens sem Lei e um museu faraónico.

CINEMA

O Herói de Hacksaw Ridge

Hollywood, 21h30

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. Nomeado para seis Óscares, o filme de Mel Gibson acabaria por arrecadar dois, em categorias técnicas.

Veredas

TVCine Edition, 22h

João César Monteiro inspira-se numa série de lendas e mitos populares portugueses e “fabrica” (como afirma no genérico) um filme que é uma reflexão sobre as raízes culturais.

Dos Homens sem Lei

Nos Studios, 23h

John Hillcoat filma a história dos infames irmãos Broadabent, contrabandistas de bebidas alcoólicas na Virgínia, nos tempos da Lei Seca nos EUA. As origens familiares, a relação fraternal e uma lealdade constantemente posta à prova compõem o enredo deste filme nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, em que participam actores como Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce ou Mia Wasikowska.

O Último Tango em Paris

Fox Movies, 1h38

O filme dramático de Bernardo Bertolucci, que gerou controvérsia nos anos 1970 pelas cenas de sexo explícito, tem como fio condutor a história de Paul (Marlon Brando), um americano a viver em Paris, cuja mulher se suicidou. Um encontro casual com Jeanne (Maria Schneider), quando tentam alugar o mesmo apartamento, transforma-se numa ligação sexual isenta de compromissos, por imposição dele. O Último Tango em Paris foi nomeado para dois Óscares (que não ganhou): melhor realizador e actor principal.

Moxie

Netflix, streaming

A actriz cómica Amy Poehler, que vimos recentemente a fazer dupla com Tina Fey nos Globos de Ouro, estreia o seu segundo filme como realizadora, depois de Wine Country. É a história da filha de uma integrante do movimento de rock feminista riot grrrl que decide seguir os passos da mãe e rebelar-se no liceu.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Um ano depois da detecção do primeiro caso de covid-19 em Portugal, o jornalista Vítor Gonçalves chama Graça Freitas, directora-geral da Saúde, para fazer o balanço do combate à pandemia e da sua experiência no cargo neste período, durante o qual ela própria foi infectada. A RTP1 repete a entrevista às 2h03.

DOCUMENTÁRIO

O Grande Museu Egípcio

RTP2, 20h39

Estreia. Visita guiada a um projecto de construção faraónico no planalto de Gizé, com inauguração sucessivamente adiada, mas anunciada ainda para este ano: o Grande Museu Egípcio. O restaurado sarcófago de Tutankhamon faz parte do núcleo central daquele que será o maior museu arqueológico do mundo.

SÉRIES

O Último Magnata

AXN White, 21h25

Estreia. Matt Bomer, Kelsey Grammer e Lily Collins encabeçam o elenco da versão televisiva do último romance (inacabado) de F. Scott Fitzgerald, sobre a ascensão ao poder de um milionário de Hollywood, nos anos 1930. A série é escrita e realizada por Billy Ray, nomeado para o Óscar de melhor argumento adaptado pelo filme Capitão Phillips.

Fariña

AMC, 22h10

Estreia. Baseada no livro do jornalista espanhol Nacho Carretero e passada na Galiza dos anos 1980, a mini-série foca-se em Sito Miñanco (Javier Rey), um pescador que se envolve no contrabando de tabaco e logo se transforma num barão do tráfico de cocaína, enquanto se debate com o divórcio.

DESPORTO

Futebol: Taça de Portugal

TVI, 20h15

Directo. Depois de terem empatado por uma bola na “pedreira”, o Porto e o Braga reencontram-se na casa dos dragões para a segunda mão das semifinais da Taça de Portugal. Amanhã é a vez de o Benfica receber o Estoril-Praia na Luz, à mesma hora (em directo na Sport TV 1).