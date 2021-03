Hardcore romeno (1º escalão) – e Céline Sciamma para todos

Ele há máscaras e máscaras, umas físicas e outras menos físicas, e às vezes – quem o diz é o cineasta romeno Radu Jude – as máscaras físicas até revelam mais sobre as máscaras escondidas do que se poderia pensar. O homem pode dizer isto porque filmou em Bucareste no Verão de 2020, durante a pandemia, e personagens e actores usam máscara mas muito dificilmente escondem o que lhes passa pela cabeça. Ora, o que lhes passa pela cabeça é a moral e os bons costumes que uma professora prestigiada vem “deitar por terra” quando um vídeo de sexo consensual que fez com o marido se torna um fenómeno viral, pondo a associação de pais a pedir a sua cabeça – mascarada, como convém.