Um ano de pandemia em Portugal

A 2 de Março de 2020 foram confirmados em Portugal os primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus. A 16 de Março, era notícia que um homem de 80 anos se tornara a primeira vítima mortal no país. Um ano depois, mais de 800 mil pessoas foram infectadas. E mais de 16 mil morreram.

No dia em que se assinala um ano desde que a covid-19 foi oficialmente identificada no país, prestamos homenagem aos que partiram com uma peça para contrabaixo e voz composta por João Gil e interpretada por Ana Mesquita e Mário Franco. Nomes em vez de números.

As imagens dos fotojornalistas do PÚBLICO e da Lusa que acompanham a peça mostram diferentes momentos deste ano em que tudo mudou.