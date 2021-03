Numa semana, mais de 168 mil pessoas foram vacinadas. 3% da população já recebeu as duas doses

Nos últimos sete dias foram vacinadas 168.798 pessoas contra a covid-19 em Portugal. Ao todo, 265.281 já receberam as duas doses da vacina.

Há 265.281 pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19, mais 15.134 do que semana anterior - o que significa que 3% da população portuguesa já se encontra imunizada. A informação foi avançada no relatório semanal de vacinação para a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

Nos últimos sete dias foram vacinadas 168.798 pessoas. No total, 603.486 pessoas foram administradas com pelo menos uma dose da vacina desde o início do plano de vacinação a 27 de Dezembro de 2020, o que se traduz em 6% da população portuguesa.

Das 1.002.999 doses recebidas até ao momento, 933.847 já foram distribuídas pela população, correspondendo a cerca de 93% das doses.

A região Norte foi a que vacinou mais pessoas na última semana, com 67.454 doses administradas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 53.103 vacinações. O Centro contabilizou mais 40.470 doses administradas, o Alentejo 13.483, e o Algarve 9.341.

A faixa etária que abrange pessoas com mais de 80 anos é a que está mais avançada na vacinação: 225.171 pessoas desta faixa já receberam a primeira dose da vacina (34% do total), e 57.191 já se encontram completamente imunizadas (9% do total).