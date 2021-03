Instituto do Sangue diz que norma da DGS não é clara nos critérios para comportamentos de risco

Alegada discriminação de homossexuais nas doações levou a presidente do Instituto Português do Sangue à Assembleia da República.

As situações de alegada discriminação em função da orientação sexual na dádiva de sangue terão origem, segundo a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), numa “dificuldade na clarificação da norma da Direcção-Geral da Saúde” relativa aos critérios para a dádiva de sangue.

Ouvida na Assembleia da República, esta terça-feira, Maria Antónia Escoval afirma que “o corpo da norma apresenta um critério, mas a fundamentação da norma apresenta outro critério”. “O IPST tem-se debatido arduamente pela clarificação”, garantiu.

A presidente do IPST foi ouvida esta terça-feira pelas comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Saúde, numa audição parlamentar conjunta agendada a pedido do Bloco de Esquerda “a propósito de denúncia de práticas discriminatórias na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens vindas a público”, em que também será ouvido um representante da Direcção-Geral da Saúde.

O tema voltou à agenda pública na sequência do caso de um homem que denunciou ter sido discriminado quando tentou dar sangue a 23 de Janeiro, no posto fixo de doação do IPST em Lisboa, depois de este organismo ter feito um apelo à dádiva.

A presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) anunciou que “foram abertos processos de inquérito a três profissionais” que foram alvo de queixa, incluindo as duas pessoas que atenderam o homem que fez a queixa mais mediática. “Sei que os profissionais visados já foram ouvidos e aguardamos o relatório final”, avançou. “Não queremos que reste nenhuma dúvida em relação a estas situações.”

Na situação que foi relatada nas redes sociais, o homem descrevia que foi informado de que o impedimento da dádiva de sangue no caso de homens que fazem sexo com homens se devia a procedimentos internos. “Não existem procedimentos internos, o procedimento é o mesmo”, esclareceu Maria Antónia Escoval. “Poderá haver profissionais que aplicam diferentes períodos de suspensão, e por isso esta necessidade de proceder à clarificação.”