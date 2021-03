Governo pondera incluir professores no grupo prioritário da vacinação

A ministra da Saúde, Marta Temido, assumiu em entrevista à SIC que o Governo está a ponderar incluir os professores no grupo prioritário de vacinação. “É uma hipótese que está a ser analisada. Não só em Portugal como noutros países”, revelou a responsável nesta terça-feira.

“Quando olhamos à nossa volta e vemos os processos de desconfinamento vemos duas novas medidas: a vacinação e a testagem”, disse. “Poderá fazer sentido que os adultos que trabalhem nesses locais [escolas] possam ser alvo de uma vacinação diferenciada, como fizemos com outros locais.”

Sobre a testagem, a ministra diz que vai aumentar o número de testes e de rastreios, sem, no entanto, se comprometer com os 100 mil testes diários, como foi avançado pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista ao PÚBLICO.

No que fiz respeito à reabertura das escolas, a ministra explicou que está a ser desenvolvido um plano de desconfinamento para todo o país e que as escolas deverão ser o primeiro espaço a abrir. A ministra não revelou uma data em concreto e remeteu mais explicações para o plano que o Governo vai apresentar no dia 11 de Março. “Vamos passo a passo, vamos abrindo o que é possível abrir”, referiu.

Sobre as vacinas, Marta Temido mantém a meta de vacinar 70% da população até ao final do Verão. “Tudo depende da distribuição das vacinas, esperamos no final do Verão ter 70% da população vacinada”, disse.

No Natal, números não estavam “verdadeiramente baixos”

“Tivemos em Janeiro uma situação muito complexa. Na minha perspectiva, foi fruto de um conjunto de circunstâncias”, disse Marta Temido na entrevista à SIC, analisando o elevado número de novos casos de covid-19 que o país registou no início de Janeiro, provocando um crescimento nos internamentos e nas mortes.

“Termos entrado num desconfinamento quando os números ainda não estavam verdadeiramente baixos precipitou que depois não tivéssemos conseguido responder ao embate inicial do mês de Janeiro”, referiu a ministra da Saúde, dando ainda conta da dificuldade provocada pelo aparecimento das novas variantes e do frio que se fez sentir.

Questionada sobre se o Governo assume o erro de ter aberto o país no Natal, a ministra explicou que isso seria “o mais fácil”, mas que é impossível apresentar apenas um factor como o responsável pela subida dos novos casos em Janeiro.