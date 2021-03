Escolas estão a alimentar 40% dos alunos que serviam antes do confinamento

Em média, estão a ser distribuídas 45 mil refeições por dia, sintoma dos “seríssimos problemas” por que estão a passar as famílias, dizem os directores. Também é cada vez maior o número de alunos que está a ter aulas presencialmente.

As escolas públicas serviram, em média 45 mil refeições por dia na última semana. Este número significa que estão a ser alimentados cerca de 40% dos alunos que eram atendidos no período de ensino presencial. O total de estudantes que recorre às cantinas não tem parado de crescer desde que, em Janeiro, o Governo decidiu suspender as actividades educativas.