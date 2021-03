Covid-19 em Portugal: mais 38 mortes e 691 casos. Há cinco meses que não havia tão poucos doentes internados

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 38 mortes por covid-19 e 691 novos casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Um ano depois de terem sido confirmados os primeiros dois casos de infecção pelo novo coronavírus em território nacional, a 2 de Março, Portugal contabiliza um total de 16.389 óbitos por covid-19 e 805.647 casos confirmados desde o início da pandemia. A primeira morte por covid-19 em Portugal ocorreu a 16 de Março.

A DGS indica ainda que há menos 170 doentes internados em enfermaria, para um total de 1997 (o número mais baixo desde o boletim de dia 31 de Outubro de 2020, quando se registavam 1972 hospitalizações). Também nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) houve um decréscimo nos internamentos, menos 23 pessoas internadas, para um total de 446. Há 18 dias consecutivos que os internamentos em UCI têm vindo a descer.

Divulgados no boletim desta terça-feira da DGS, os dados correspondem à totalidade do dia de segunda-feira. Somam-se também mais 3230 doentes recuperados do coronavírus SARS-CoV-2, num total de 723.465 pessoas. Excluindo estes casos e os óbitos, há 65.793 casos activos em Portugal, menos 2577 do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 255 pessoas infectadas, quase 37% do total de novos casos do país, e 18 mortos. Já a região Norte soma 166 doentes com o novo coronavírus (24%) e dez mortes. O Centro registou 73 pessoas infectadas e sete óbitos; o Alentejo mais 27 e uma pessoa morreu; e no Algarve há mais 11 doentes e duas vítimas mortais.

Na Madeira foram notificados mais 140 casos, somando, assim, 6614 infecções desde o início da pandemia. Já os Açores reportaram mais 19, para um total de 3783 casos acumulados. Em nenhum dos arquipélagos portugueses foram registadas vítimas mortais.

No dia anterior, Portugal registou mais 34 mortes e 394 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (o que corresponde a um aumento de 0,05%), o valor mais baixo de novas infecções em quase meio ano, desde 7 de Setembro, data em que foram registados mais 388 casos.

Portugal entrou esta terça-feira no 12.º período de estado de emergência para conter a pandemia da covid-19, mas mantendo, até 16 de Março, as mesmas regras que vigoraram nos últimos 15 dias em território continental.

Neste novo período de estado de emergência continua também a vigorar a obrigação de recolhimento domiciliário dos portugueses, assim como a manutenção do ensino à distância para todos os níveis de ensino.